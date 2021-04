Notebook de R$ 2.199 com SSD? Esta marca tornou isso realidade

Se você já buscou aumentar o desempenho do seu notebook, provavelmente deparou-se com uma sigla composta por três letras: SSD. Ela significa solid state drive, ou seja, disco de estado sólido. Esse tipo de memória de armazenamento atinge velocidade maior do que a do HD tradicionalmente utilizado em notebooks e, por isso, acelera o desempenho do dispositivo como um todo, desde a inicialização do sistema operacional à execução de aplicativos. A questão é que notebooks com esse componente custam mais caro do que aqueles que vêm com o HD. Para posicionar-se no mercado de laptops com um diferencial, a marca brasileira Ultra traz ao mercado brasileiro nesta semana o modelo chamado 300 Series, que tem um SSD de 120 GB e preço sugerido de 2.199 reais, sendo o modelo mais acessível da linha de produtos de 2021 do mercado brasileiro a ter esse tipo de memória.

A Ultra é uma das cerca de 20 marcas da Multilaser, uma companhia brasileira que vende atualmente cerca de 5 mil produtos e está presente em mais de 40 mil pontos de venda pelo país. A Ultra atuava antes no segmento corporativo e, agora, diante da demanda gerada pelo home office no mercado de notebooks, a linha de produtos da marca chega ao varejo.

O aparelho mais simples da companhia tem 4 GB de RAM, processador quad-core Intel Pentium e sistema operacional Windows 10. O dispositivo tem uma tecla dedicada à abertura do serviço de streaming de vídeo Netflix, algo que a também brasileira Positivo Tecnologia já fez no passado.

A linha 500 Series também chega ao mercado brasileiro, mas com especificações técnicas e preços mais altos. Por 3.999 reais, o aparelho conta com SSD de 480 GB, processador Intel Core i5 10210U (10ª geração) e 8 GB de RAM. Com tela Full HD de 15,6 polegadas, o laptop também vem com o sistema Windows 10.

Os novos aparelhos da Ultra chegam ao mercado para competir com o Samsung Flash, uma linha de notebooks que também busca alinhar a oferta do SSD a notebooks com preços de menos de 3 mil reais. Os produtos estão no mercado desde 2019.