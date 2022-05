Com Deepfake, Kendrick Lamar vira Will Smith e Kanye West em novo clipe

Nem tudo é o que parece ser e com a tecnologia de deepfake o rapper americano Kendrick Lamar virou Will Smith e Kanye West no videoclipe da canção "The Heart Part 5".

A música é uma das faixas de seu novo álbum, "Mr. Morale & The Big Steppers", a ser lançado na sexta-feira, 13.

No vídeo, Lamar também ganha as feições de O.J. Simpson, o ex-jogador de futebol americano acusado de matar sua ex-mulher.

Como funciona uma deepfake

O recurso que possibilitou a presença de tais figuras ilustres no clipe é um trunfo da deepfake, que consiste em recriar digitalmente, através de programas com inteligência artificial, os traços físicos de uma pessoa, a depender do nível, recriando voz, gestos e expressões faciais.​

O uso de deepfakes se popularizou com vídeos falsos de celebridades, e apps com intuito humorísticos, em jogos eletrônicos, e no cinema, uma vez que a tecnologia permite, por exemplo, colocar o rosto de um ator famoso no corpo de um dublê.