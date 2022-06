Clicksign passa a aceitar assinatura de acordos via Whatsapp

A Clicksign, empresa brasileira de assinaturas eletrônicas e digitais, anunciou nesta sexta-feira,3, o lançamento do “Aceite via WhatsApp”, solução que permite a assinatura de documentos no aplicativo.

Com a novidade, a empresa promete mais agilidade na formalização de acordos e termos.

"A nova solução chega não só para otimizar, mas para transformar toda a operação e gerar uma grande economia de tempo e recurso", explicou Michael Bernstein, CTO e cofundadora da Clicksign,

Há mais de 10 anos no mercado, com 20 milhões de documentos assinados e 30 mil clientes atendidos, a empresa espera aumentar sua base de clientes no varejo, na saúde e na educação até o final de 2022.

Como funciona

O destinatário recebe o contrato ou acordo via WhatsApp. Toda a transação ocorre exclusivamente pelo aplicativo, gerando um registro de validade do acordo para os envolvidos. Para concluir o processo, é necessário um processo de autenticação da identidade. Depois disso, ambas as partes envolvidas ficam resguardadas com a infraestrutura da Clicksign.

VEJA TAMBÉM: