Banco do Brasil (BBSA3) inova com possibilidade contratar crédito pelo WhatsApp

O Banco do Brasil (BBAS3) lança, nesta quinta-feira, 2, um novo produto onde os seus clientes conseguirão contratar operações de crédito pessoal pelo WhatsApp.

O Banco do Brasil é o primeiro a usar o WhatsApp para contratar empréstimos.

Os clientes interessados em acessar o produto poderão usar o WhatsApp e começar um chat com o telefone do banco público no número (61) 4004-0001.

A partir disso, o chatbot do BB disponibiliza opções com diferentes datas de vencimento, juros, parcelas para o cliente simular a situação ideal para acessar o crédito pessoal.

O Banco já tem planos para expandir as linhas de crédito até o final do ano, para incluir o crédito consignado, crédito para veículos e antecipar a restituição do IR pelo app.

Outra ferramenta disponível pelo banco é a possibilidade de clientes que já têm empréstimos também acessarem o extrato pelo WhatsApp.

Desde março deste ano o Banco do Brasil realizou mais de 23 milhões de atendimentos através de seus assistentes digitais.

A maior parte dessas operações estavam relacionadas a dúvidas sobre operações de crédito, informou o banco.

Banco do Brasil (BBSA3) investe há anos em tecnologia

O Banco do Brasil foi um dos pioneiros em realizar operações ou atendimentos sem a necessidade de interação humana.

Entre elas, estão o envio do informe de rendimentos, o entendimento de mensagens de voz pelo assistente de inteligência artificial e o oferecimento de assistente virtual especializado em pessoas jurídicas, além de serviços relativos ao Instituto Nacional de Segurança Social (INSS).

Desde 2018, os clientes do Banco do Brasil tem a possibilidade de realizar diversas operações bancárias pelo WhatsApp.

Há quatro anos, para usar os serviços no WhatsApp, era preciso salvar o número do Banco do Brasil na agenda do celular.

Dentre os serviços oferecidos, é possível fazer transferências, liberação do cartão, consulta de saldo, extrato e fatura da conta corrente pelo aplicativo WhatsApp.