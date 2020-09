Clássico game “Prince of Persia” ganha novo remake da Ubisoft

Durante a transmissão Ubisoft Forward, que aconteceu nesta quinta-feira, 10, a desenvolvedora de jogos Ubisoft anunciou o remake do jogo Prince of Persia: The Sands of Time, lançado em 2003, parte da franquia Prince of Persia

O remake do game de aventura chegará para PlayStation 4, Xbox One e PC no dia 21 de janeiro de 2021.

A Ubisoft também revelou que o jogo será compatível para Xbox Series X e PlayStation 5, consoles da Microsoft e da Sony, respectivamente, para a nova geração.

A história será a mesma da versão original, com Prince encontrando a princesa Farah para seguir uma aventura que envolve viagem no tempo e uma adaga poderosa, que pertence ao pai da princesa. Prince of Persia: Sands of Time é o quarto jogo da franquia, que teve início em 1989 e já apresentou diferentes protagonistas ao público.

Durante a transmissão, a empresa reforçou que, embora a história seja a mesma, as técnicas de jogo foram melhoradas para uma experiência mais atual para os jogadores. Movimentos de combate e controle de câmera foram destacados, além da nova animação de captura e outras melhorias.

Em 2003, o jogo original vendeu 2 milhões de cópias para as plataformas disponíveis. Sendo uma das franquias mais famosas da Ubisoft, a aposta é que as novas audiências possam conhecer a franquia por meio de uma modernização de um de seus jogos mais famosos.

Nos Estados Unidos, o valor do jogo será de 39,99 dólares independentemente da plataforma. A data da pré-venda e o preço do jogo no Brasil ainda não foram revelados.