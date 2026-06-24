CISCE 2026 reúne empresas de toda a cadeia da inteligência artificial

A inteligência artificial foi o principal tema da edição de 2026 da Feira Internacional da Cadeia de Suprimentos da China (CISCE). O evento renomeou sua antiga seção “Cadeia de Tecnologia Digital” para “Cadeia de Tecnologia Digital Inteligente” e, pela primeira vez, criou uma área exclusiva para empresas que atuam em toda a cadeia da IA, de infraestrutura computacional a aplicações comerciais.

Entre os destaques apresentados estavam óculos inteligentes com IA, veículos equipados com plataformas digitais e robôs humanoides. As demonstrações mostraram que a tecnologia está cada vez mais presente em diferentes dispositivos, ampliando sua aplicação para além de smartphones e computadores.

Essa expansão também aumenta a demanda por semicondutores. Os novos equipamentos dependem de chips desenvolvidos para processar aplicações de inteligência artificial, o que cria oportunidades para fabricantes de componentes e empresas ligadas à cadeia tecnológica.

Segundo Qian Kun, vice-presidente sênior global da Qualcomm, os agentes de inteligência artificial estão impulsionando uma nova etapa de atualização tecnológica nos dispositivos eletrônicos. “A cadeia industrial chinesa é extremamente completa. A cooperação contínua com parceiros chineses permite que novos produtos cheguem rapidamente ao mercado e sejam aceitos em escala global”, afirmou.

Liu Xiangwen, vice-presidente do Alibaba Cloud Intelligence Group, afirmou que a inteligência artificial passou a desempenhar um papel mais amplo na economia digital. “Em 2026, a inteligência artificial deixou de ser apenas uma ferramenta de conversação para se tornar um fator de produtividade. Toda a infraestrutura tecnológica, desde nuvens baseadas em GPU até plataformas de CPU, está evoluindo rapidamente”, disse.

Cadeia da IA envolve fabricantes de componentes e infraestrutura

Durante a feira, representantes da Intel destacaram o aumento da demanda por placas de circuito eletrônico, sistemas de refrigeração líquida, componentes de processamento, equipamentos de armazenamento e soluções de conectividade.

Além dos fabricantes de chips e equipamentos, empresas fornecedoras de materiais básicos apresentaram tecnologias voltadas à infraestrutura de inteligência artificial e buscaram novas parcerias no mercado chinês.

Segundo Lin Chunmei, vice-presidente da Corning, a expansão da IA cria oportunidades para segmentos ligados à comunicação óptica. “Como fornecedora de materiais fundamentais para a infraestrutura da inteligência artificial, vemos oportunidades especialmente nas áreas de fibra óptica, vidro especializado e comunicações ópticas”, afirmou.

A executiva acrescentou que a empresa continua ampliando investimentos na China, onde mantém uma cadeia industrial consolidada.