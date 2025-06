China realiza primeiro ensaio clínico com interface cérebro-computador em paciente amputado

A China concluiu o primeiro ensaio clínico prospectivo com interface cérebro-computador (ICC) invasiva, conforme anunciado pela Academia Chinesa de Ciências.

O estudo foi realizado pelo Centro de Excelência em Neurociência e Tecnologia Inteligente, em parceria com o Hospital Huashan da Universidade de Fudan e empresas especializadas, colocando o país como o segundo no mundo a testar essa tecnologia em ambiente clínico, atrás apenas dos Estados Unidos.

O Avanço da Tecnologia de Interface Cérebro-Computador

O paciente voluntário deste estudo perdeu os quatro membros em um acidente com alta voltagem. Em março, os pesquisadores implantaram dois eletrodos flexíveis no córtex cerebral do paciente, ligando-os a um dispositivo do tamanho de uma moeda, fixado no crânio. Esses eletrodos captam sinais cerebrais e transmitem comandos sem fio para computadores externos.

De acordo com Zhao Zhengtou, pesquisador do centro, o paciente não apresentou infecções ou falhas nos eletrodos após o implante. Após duas a três semanas de treinamento, o participante conseguiu controlar jogos virtuais de xadrez e corrida apenas com os pensamentos, demonstrando o potencial da interface cérebro-computador para restaurar funções motoras.

Tipos de Interfaces Cérebro-Computador (ICC) e Suas Aplicações

As ICCs podem ser classificadas em invasivas, semi-invasivas e não invasivas, conforme o nível de contato com o tecido cerebral. As invasivas, como as utilizadas no ensaio clínico, oferecem maior qualidade na captação dos sinais, porém apresentam desafios devido à complexidade do procedimento.

O pesquisador Pu Muming, diretor científico do centro e membro da Academia Chinesa de Ciências, explicou que a pesquisa com ICC existe há quase 30 anos e envolve a inserção de eletrodos em regiões específicas do cérebro para fins terapêuticos, com avanços significativos ao longo do tempo.

Inovações no Design dos Eletrodos

Antes do avanço atual, a tecnologia enfrentava obstáculos como a miniaturização dos dispositivos, a sistematização dos componentes e a transmissão sem fio dos sinais. Em versões anteriores, os pacientes precisavam usar capacetes grandes para conectar o cérebro a equipamentos externos, o que tornava o uso da tecnologia pouco prático.

Além disso, os eletrodos rígidos utilizados anteriormente causavam danos ao tecido cerebral, limitando a eficiência dos dispositivos. Para superar essas dificuldades, a equipe de pesquisa desenvolveu eletrodos neurais flexíveis, que são menos invasivos e reduzem o impacto nas células cerebrais. Esses novos eletrodos oferecem uma captação de sinais em alta densidade, com transmissão eficiente ao longo de períodos mais longos. Os eletrodos flexíveis passaram por testes em roedores, primatas não humanos e cérebros humanos, provando sua estabilidade e compatibilidade.

Precisão Cirúrgica e Potencial Terapêutico

A precisão na implantação dos eletrodos foi garantida por uma combinação de ressonância magnética funcional e tomografia computadorizada. A equipe criou um modelo tridimensional personalizado do cérebro do paciente para identificar com precisão a área do córtex motor a ser acessada, realizando o procedimento com precisão milimétrica.

Zhao Zhengtou afirmou que, após a aprovação regulatória e a comercialização da tecnologia, ela poderá melhorar a qualidade de vida de pacientes com lesões completas da medula espinhal, amputações ou esclerose lateral amiotrófica (ELA). O próximo passo será testar o controle de braços robóticos e outros dispositivos físicos complexos, ampliando as possibilidades de interação entre mente e máquina.