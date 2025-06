Pequim registra aumento nas buscas por academias e alimentação saudável de 30% e 145%

Pequim registrou um crescimento expressivo na demanda por academias e alimentação saudável nos últimos meses.

Desde junho, as buscas por mensalidades e passes para academias aumentaram mais de 30%, enquanto a procura por restaurantes especializados em alimentação saudável subiu 145%, refletindo uma mudança significativa nos hábitos dos consumidores locais.

Aumento na demanda por academias e espaços esportivos

Em Pequim, academias 24 horas, quadras de squash e outros espaços esportivos têm visto um aumento no número de frequentadores. Muitas unidades ampliaram o horário de funcionamento e diversificaram as opções de atividades, oferecendo aulas de pilates, ioga e dança para atrair diferentes públicos. Dados de uma plataforma chinesa indicam que as buscas por “mensalidade ou passe avulso de academia” aumentaram 31,6% em comparação ao ano anterior.

O segmento de academias 24 horas também está em alta: as buscas por “passe de academias 24h com autoatendimento” cresceram 96,9%. Além disso, atividades recreativas, como academia de trampolim indoor e quadra de squash, também registraram aumentos expressivos de 96,4% e 188%, respectivamente. Esses dados indicam que os consumidores de Pequim estão cada vez mais interessados em opções de lazer e esportes que se adaptem à sua rotina.

O crescimento do setor de alimentação saudável

O setor de alimentação saudável também experimentou um grande crescimento. Em Pequim, redes especializadas em comida saudável expandem suas operações para atender à crescente demanda.

Um exemplo é uma unidade local que, segundo o gerente Hao Yanqi, tem registrado uma média diária de 200 pedidos via delivery e 100 refeições consumidas no local. Os clientes podem montar suas refeições escolhendo entre carboidratos, proteínas e vegetais, com um preço médio entre RMB 30 e RMB 40.

As buscas por “restaurante de alimentação leve” em Pequim subiram 145% desde junho, e os pedidos por combos promocionais focados em refeições saudáveis tiveram um aumento impressionante de 356%. Os itens mais procurados incluem iogurte com abacate, chás de frutas e vegetais e bowls com camarão, mostrando uma preferência crescente por opções frescas e balanceadas.

Impacto das Novas Preferências no Mercado

Esse movimento em direção a um estilo de vida mais saudável está mudando não apenas o consumo de alimentos e serviços de bem-estar, mas também a forma como as empresas operam em Pequim.

Academias e restaurantes saudáveis estão se adaptando rapidamente às novas demandas, com planos de expansão em todo o país. A rede de alimentação saudável, por exemplo, planeja abrir 10 novas unidades ainda este ano, para atender à crescente demanda por opções alimentares mais nutritivas e convenientes.

Esses dados revelam uma tendência crescente no comportamento dos consumidores de Pequim, que estão priorizando saúde e bem-estar em suas rotinas diárias. A mudança no estilo de vida está impulsionando setores como fitness e alimentação saudável, que devem continuar a crescer nos próximos meses.