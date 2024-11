China lança programa para proteger pessoas e empresas dos algoritmos 'injustos'

O governo chinês iniciou no domingo um programa especial para reprimir várias práticas consideradas ilícitas para "proteger os interesses de internautas e empresas do país", de acordo com a Administração do Ciberespaço da China

Até 24 de fevereiro de 2025 os reguladores irão redobrar a atenção em políticas como criar os chamados "casulos de informação" por meio de notificações, manipular e interferir em classificações para promover os assuntos mais discutidos nas redes, bem como infringir os direitos das pessoas de fazer negócios pela internet, de acordo com a declaração do órgão obtida pela Bloomberg.

Na China, um "casulo de informação" é quando uma plataforma opta por expor o usuário a resultados com base em interesses, gostos e preferências por meio de algoritmos, algo já corriqueiro no Ocidente.

O órgão de fiscalização da internet pede que os operadores de portais conduzam um autoexame e aprimorem suas capacidades de segurança cibernética.

China acelera integração entre 5G e internet industrial

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China anunciou na semana passada o lançamento de um projeto ambicioso para construir cidades piloto que integram a conectividade 5G com a Internet Industrial. A iniciativa busca acelerar o desenvolvimento de alta qualidade dessa tecnologia, promovendo soluções inovadoras e a modernização do setor industrial.

Entre as cidades escolhidas para liderar o projeto estão Nanjing, Wuhan e Qingdao. Essas localidades atuarão como polos estratégicos, criando conglomerações industriais e ecossistemas de inovação. A proposta é estabelecer padrões nacionais e regionais para a aplicação do “5G + Internet Industrial”, impulsionando novas possibilidades no setor manufatureiro.