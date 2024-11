Brasil e China fecham acordos que podem render mais de US$ 500 milhões ao agro brasileiro

A China, principal parceiro comercial do Brasil, abriu mais quatro mercados para produtos do agronegócio brasileiro. Os acordos foram firmados durante o encontro bilateral entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Xi Jinping, realizado em Brasília nesta quarta-feira, 20.

Segundo comunicado do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), foram assinados quatro protocolos com a Administração Geral de Aduanas da China (GACC). Com os novos produtos, o Brasil passa a ter 281 mercados agropecuários desde o início de 2023. Os acordos definem os requisitos fitossanitários e sanitários para a exportação de uvas frescas, gergelim, sorgo, além de farinha de peixe, óleo de peixe e outras proteínas e gorduras derivadas de pescado destinadas à alimentação animal.

“O agronegócio continua a garantir a segurança alimentar chinesa. O Brasil é, desde 2017, o maior fornecedor de alimentos da China”, afirmou o presidente Lula durante o evento.

O ministro Carlos Fávaro disse que a reaproximação diplomática entre os dois países, que celebram 50 anos de relações bilaterais em 2024, abre novas oportunidades de cooperação.

“O Brasil já se mostrou um país confiável como maior fornecedor de alimentos e energia renovável e, com gente vocacionada, tecnologia e sustentabilidade, podemos ampliar ainda mais as parcerias”, declarou.

De acordo com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, os acordos firmados ao longo de 2023 têm um potencial comercial de US$ 450 milhões por ano, podendo superar US$ 500 milhões com a ampliação do mercado.

“A China importa quase US$ 7 bilhões desses produtos e o Brasil vem se consolidando como um parceiro estratégico e confiável”, afirmou o secretário Luis Rua.

No total, o Brasil firmou 37 acordos com o país asiático, mas não aderiu à Nova Rota da Seda, chamado de Cinturão e Rota, o trilionário programa de investimentos chinês.

1 /16 Plantação de soja no Mato Grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja ()

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Grãos, frutas e pescados para a China

A China, maior importadora de gergelim do mundo, representando 36,2% das importações globais, desembolsou US$ 1,53 bilhão em 2023.

O Brasil, que ocupa a sétima posição no ranking de exportadores, com 5,31% do comércio global, tem expandido suas áreas de cultivo da commodity.

Já no mercado de farinha de peixe, que movimentou US$ 2,9 bilhões em 2023, o Brasil teve uma participação discreta de 0,79%.

No caso do sorgo, a China importou US$ 1,83 bilhão no último ano, sendo a maior parte proveniente dos Estados Unidos, enquanto o Brasil contribuiu com apenas 0,29% do volume global.

Nas uvas frescas, a China, grande consumidora de frutas premium, importou US$ 480 milhões em 2023. O Brasil, com 2% de participação no comércio mundial da fruta, tem avançado significativamente nesse mercado.

Para exportar uvas frescas, os estados de Pernambuco e Bahia serão os principais responsáveis, com pomares, casas de embalagem e instalações de tratamento a frio seguindo boas práticas agrícolas e devidamente registrados no Mapa.

Já as exportações de farinha de peixe, óleo de peixe e outras gorduras e proteínas derivadas de pescado dependerão de empresas que adotem o sistema APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle) ou gerenciamento baseado nos mesmos princípios, além de garantirem recall e rastreabilidade dos produtos.

As matérias-primas precisarão ser provenientes de pescado capturado em zonas marítimas domésticas ou em mar aberto, criações em cativeiro ou subprodutos destinados ao consumo humano – os registros para exportação terão validade de cinco anos e precisarão ser aprovados pelos governos brasileiro e chinês.