Como melhorar o sinal Wi-Fi em casa?

A rede Wi-Fi permite que o usuário use a internet sem a necessidade de cabos. Por meio dela, é possível conectar computadores, tablets, smart TVs, entre outros aparelhos de forma simples e fácil, porém quando o sinal está instável acontece a lentidão ou até mesmo a falha na conexão.

Felizmente, é possível melhorar o sinal de Wi-Fi em casa sem, necessariamente, ter que chamar um técnico ou gastar muito dinheiro. Quer saber como? Confira as 5 dicas abaixo.

Verifique o cabo entre modem e roteador

Embora seja um problema menos comum, o cabo que liga o modem ao roteador pode estar danificado por conta de manuseio errado.

Por isso, se você perceber que a internet está lenta, tente conectar o computador diretamente ao modem usando um cabo novo e faça um teste de velocidade, usando algum site próprio para isso como o SpeedTest. Se a velocidade aumentar, o problema pode estar no cabo antigo.

Para fazer a substituição utilize um cabo de rede padrão CAT5e ou superior, pois os mais antigos são mais lentos.

Mude a posição do roteador

A antena do aparelho emite sinais em todas as direções, mas ainda assim é indicado deixá-lo centralizado no centro da casa e no local mais alto possível. Dessa forma, impede-se que o sinal enfrente barreiras físicas como sofás, cadeiras ou outros móveis.

Por outro lado, ao ser colocado no canto de uma parede, metade do sinal se perde e a frequência de conexão fica mais fraca.

Escolha roteadores adequados

Roteadores são feitos para durar bastante tempo, por isso é comum não trocá-los com frequência. Acontece que modelos mais antigos podem não ser compatíveis com as redes Wi-Fi mais rápidas de hoje em dia.

Para conferir, você pode verificar a velocidade máxima do seu roteador por meio de um código como AC750 ou AC1200, que indica a velocidade máxima que ele suporta.

Modelos mais recentes geralmente oferecem padrões AC750 ou superiores, proporcionando velocidades de até 450 Mbps na banda de 5 GHz, ideal para atividades que exigem maior largura de banda. Na hora da compra, prefira modelos com capacidade ligeiramente superior à contratada, e realize atualizações periódicas do firmware para garantir o melhor desempenho.

Confira como está o uso da internet

Descartada a possibilidade de ser um problema na velocidade contratada, reveja quem que está consumindo a sua internet. É possível que algum aplicativo esteja forçando mais a banda larga.

Streamings como Netflix, Prime Video, entre outros, e jogos online podem deixar a conexão mais lenta para os outros usuários da casa.

Mude o canal do Wi-Fi

As redes Wi-Fi operam em diferentes canais, e a concorrência por um mesmo canal, especialmente em ambientes com diversas redes, pode causar interferência e degradar o sinal.

Experimente alterar o canal do seu roteador para um dos menos congestionados, como 1, 6 ou 11. Para identificar o ideal, utilize aplicativos como o Wi-Fi Analyzer em dispositivos Android.

Como fazer o sinal do Wi-Fi ficar mais forte?

Além dessas dicas, fique de olho em outras alternativas para melhorar o sinal de Wi-Fi em casa.

Reinicie o roteador periodicamente

Mude o nome e senha de tempos em tempos

Verifique se o roteador usa o padrão de segurança WPA ou WPA 2 (protocolos de segurança criados para proteger redes sem fio)

Usar um replicador de qualidade para aumentar o alcance da rede

Caso nenhuma dessas alternativas resolva o problema, será preciso chamar um técnico para verificar o problema.