Santander vai mudar de endereço e ocupará quarteirão inteiro na Faria Lima

O Santander vai trocar de endereço em São Paulo. A partir do segundo semestre de 2028, a sede corporativa do banco será transferida para o Campus JK, empreendimento de mais de 101 mil metros quadrados desenvolvido pela GTIS Partners na Avenida Juscelino Kubitschek, no Itaim Bibi.

A mudança ocorre a cerca de 1,5 quilômetro da atual sede do banco e mantém o Santander no mesmo eixo corporativo da Faria Lima e da JK. O projeto já está em construção e ocupa um terreno de mais de 15 mil metros quadrados, em uma quadra inteira com acessos pela própria avenida e pelas ruas Leopoldo Couto Magalhães Júnior e João Cachoeira.

O empreendimento reúne três torres interligadas, com seis pavimentos de escritórios, quatro níveis de estacionamento e um rooftop privativo. A proposta é funcionar como um campus urbano, com áreas abertas e espaços de convivência.

A operação ainda depende de aprovação das autoridades competentes, e a atual sede seguirá funcionando normalmente até a conclusão das obras.

Responsável pelo desenvolvimento, a GTIS Partners é uma gestora global de investimentos imobiliários com sede em Nova York e atuação nos Estados Unidos e no Brasil. A companhia tem US$ 4,9 bilhões em ativos sob gestão e investe em projetos residenciais, corporativos, industriais e de hospitalidade.

Em São Paulo, a gestora já desenvolveu ativos como o edifício corporativo Infinity e o Hotel Palácio Tangará.

A escolha do novo endereço está alinhada ao conceito global de espaços corporativos do Grupo Santander. A infraestrutura prevê tecnologia embarcada, conforto térmico e acústico, além de sistemas voltados à eficiência operacional e flexibilidade dos ambientes.

O projeto tem como meta a certificação LEED Platinum, um dos principais selos internacionais de sustentabilidade. Entre os itens previstos estão eficiência energética, uso racional da água, iluminação natural, qualidade do ar interno e gestão de resíduos. O campus também deve contar com sistemas inteligentes de monitoramento de consumo e estratégias de redução de emissões de carbono.

Além disso, o complexo terá bicicletário, vestiários, carregadores para veículos elétricos e integração com transporte público e ciclovias da região.

O mercado de escritórios

O mercado de escritórios de alto padrão em São Paulo caminha para um cenário de vacância mínima até o fim de 2026, impulsionado por uma combinação de absorção líquida elevada, valorização nos preços de locação e escassez de novos projetos em regiões já consolidadas. É o que mostra levantamento da consultoria Newmark, divulgado pela EXAME.

O documento apontava um movimento de recuperação sólida e seletiva no segmento corporativo de alto padrão, especialmente nos eixos mais valorizados da capital paulista.

"Podemos dizer que o mercado vive uma das fases mais saudáveis dos últimos anos, inclusive quando comparado ao período pré-pandemia. Hoje, São Paulo registra a menor vacância média desde 2012, o que indica um mercado mais próximo do equilíbrio, em que as condições comerciais não favorecem excessivamente nem inquilinos nem proprietários”, diz Mariana Hanania, head de pesquisa da consultoria.

A chegada de um novo campus corporativo de grande porte na JK reforça ainda mais a atratividade do eixo Faria Lima–Itaim–Vila Olímpia.

Ao optar por um projeto sob medida, o Santander sinaliza aposta de longo prazo no escritório físico como polo de integração e cultura corporativa.

A inauguração está prevista para o segundo semestre de 2028. Até lá, o banco acredita que o Campus JK será um dos principais termômetros do apetite de grandes corporações por novos escritórios de alto padrão em São Paulo.