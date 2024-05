China está desenvolvendo o próprio 'ChatGPT' com filosofias de Xi Jinping

Para garantir controle sob a forma como a inteligência artificial generativa vai informar os usuários da internet no país, a China está desenvolvendo um chatbot treinado nos pensamentos do presidente Xi Jinping.

O lançamento do modelo de linguagem (LLM, na sigla em inglês) ocorre em um momento em que as autoridades chinesas buscam equilibrar o controle sobre as redes sociais com a criação de alternativas locais ao ChatGPT da OpenAI.

A criação do LLM é parte de um esforço contínuo das autoridades chinesas para divulgar as ideias de Xi sobre política, economia e cultura. Atualmente, essas ideias são promovidas através de livros, aplicativos de notícias e programas educacionais, segundo o Financial Times.

Como é o "ChatGPT chinês"?

A IA generativa sendo desenvolvida pela China utiliza a filosofia política de Xi, conhecida como “Pensamentos de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era”, e outras literaturas oficiais fornecidas pela Administração do Ciberespaço da China (CAC).

Atualmente, o modelo está sendo utilizado em um centro de pesquisa, com a possibilidade de ser liberado para uso mais amplo no futuro. Além de responder perguntas, o chatbot pode criar relatórios, resumir informações e traduzir entre chinês e inglês.

Pode criar uma IA generativa na China?

A CAC, responsável pela emissão de regras para a IA generativa no país, exige que os fornecedores de IA incorporem valores socialistas fundamentais e assegurem que o conteúdo gerado não subverta o poder do Estado.

Empresas como Baidu e Alibaba implementaram mecanismos para controlar o conteúdo gerado por seus modelos de IA, especialmente em relação a Xi e outros tópicos sensíveis.

O órgão de cibersegurança lançou um banco de dados público com 100 milhões de entradas de informações “confiáveis e de alta qualidade” para treinamento de modelos.

Ainda de acordo com o jornal britânico, o conjunto de dados contém uma grande quantidade de menções ao presidente chinês — somente uma das dezenas de documentos contém 86.314 menções a Xi Jinping.