China apostando em IA e realidade aumentada para aumentar o turismo cultural em 2025

Com o início da alta temporada de turismo no verão de 2025, destinos turísticos da China registram aumento no fluxo de visitantes. Em meio à concorrência entre regiões e plataformas, a combinação entre cultura, turismo e tecnologia tem se consolidado como estratégia para ampliar a atratividade do setor.

Zhuhai lançou recentemente um modelo inteligente voltado ao turismo cultural. O sistema atua como guia turístico digital 24 horas, oferecendo roteiros personalizados para o verão, sugestões de atividades e recomendações de eventos conforme os interesses dos visitantes.

A aplicação de tecnologias imersivas vem ganhando espaço em diferentes regiões do país. Em Dunhuang, por exemplo, turistas podem visitar virtualmente as Grutas de Mogao por meio de óculos de realidade virtual (VR). Já na Cidade Proibida, em Pequim, é possível explorar os detalhes do teto do Palácio Yangxin com visualização em 360 graus por meio de dispositivos móveis.

Inteligência Artificial e novas experiências turísticas

Segundo Yuan Shuai, vice-secretário-geral da Aliança da Indústria de Internet das Coisas de Zhongguancun, tecnologias como inteligência artificial (IA), realidade virtual e gêmeos digitais já operam em áreas como guias turísticos e marketing direcionado. O modelo adotado em Zhuhai ilustra como a digitalização avança sobre os serviços culturais e turísticos.

Em Pequim, o Templo do Céu passou a oferecer óculos de realidade aumentada (AR) para visitas imersivas. O equipamento funciona como guia interativo e recria o ritual de adoração ao Céu da antiguidade chinesa. De acordo com Xue Yafei, executivo da VITURE (BEIJING XINGER WUJIANG TECHNOLOGY), responsável pela tecnologia, a empresa firmou parcerias com museus e pontos turísticos para reconstruir ambientes históricos por meio de AR.

O futuro do turismo cultural na China

Para Qiao Guanghui, professor da Faculdade de Turismo e Planejamento Urbano e Rural da Universidade de Comércio e Indústria de Zhejiang, a adoção de IA representa uma oportunidade estratégica para empresas do setor. Além de ampliar a competitividade, essas tecnologias elevam o padrão das experiências oferecidas aos turistas.

Com o avanço da inteligência artificial e de soluções digitais, o turismo cultural na China se reposiciona em direção a novos formatos de consumo e modelos de negócio.