Pequim sedia conferência sobre futuro das ferrovias de alta velocidade e inteligência artificial

Pequim abriu, na última segunda-feira, 8, a 12ª edição da Conferência Mundial de Ferrovias de Alta Velocidade.

O evento, sediado no Centro Nacional de Convenções da China, reúne mais de 2 mil participantes de mais de 60 países, regiões e organizações internacionais, incluindo autoridades, diplomatas, executivos e especialistas. A programação se estende por quatro dias.

Futuro da ferrovia de alta velocidade e inteligência artificial

Com o tema Ferrovia de Alta Velocidade: Desenvolvimento Inovador para uma Vida Melhor, a conferência promove debates sobre inovação, desafios e cooperação internacional no setor ferroviário. O encontro também serve de vitrine para os avanços tecnológicos da indústria, com foco na integração global.

Organizada pela União Internacional dos Caminhos de Ferro (UIC), a conferência ocorre a cada dois ou três anos desde 1992 e se consolidou como uma das mais relevantes do setor. A edição deste ano marca os 200 anos das ferrovias no mundo e reforça o papel da China como protagonista global em tecnologia ferroviária.

Exposição internacional e inovações tecnológicas

Paralelamente, ocorre a 17ª Exposição Internacional de Equipamentos Ferroviários Modernos da China, com 521 empresas de 14 países e regiões. A mostra ocupa quase 40 mil m² em dois locais, o Centro Nacional de Convenções e o Centro Nacional de Testes Ferroviários, e apresenta inovações da cadeia produtiva ferroviária, como trens, engenharia, comunicação, sinalização, transporte e soluções inteligentes.

Pela primeira vez, a exposição inclui uma área temática dedicada à inteligência artificial, com foco em digitalização e automação. Entre os destaques estão sistemas de condução autônoma, plataformas de gerenciamento inteligente e soluções preditivas baseadas em IA para manutenção.

China e a liderança global em ferrovias de alta velocidade

A China mantém hoje a maior rede de trens de alta velocidade do mundo, com 48 mil quilômetros em operação, mais de 70% da extensão global, cobrindo 97% das cidades com mais de 500 mil habitantes. O país desenvolveu um sistema completo que abrange construção, fabricação, operação e gestão.

A série de trens Fuxing representa esse avanço tecnológico. O sistema chinês opera até 10 mil trens-bala por dia, com capacidade para transportar 16 milhões de passageiros diariamente. Desde a implantação da rede, o número acumulado de passageiros ultrapassa 22,9 bilhões.

Além das exposições técnicas, o evento oferece atividades culturais e educacionais, como mostras de fotografia, vídeos, produtos criativos, desenhos infantis, palestras científicas, encontros com entusiastas e visitas técnicas.