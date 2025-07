Paradisíacos e exuberantes, Lençóis Maranhenses são símbolo do turismo sustentável no Brasil

No Nordeste, onde o Cerrado encontra o mar, o estado do Maranhão abriga um dos patrimônios naturais mais emblemáticos da humanidade, segundo a Unesco: os Lençóis Maranhenses, que são símbolo do potencial nacional para o turismo sustentável e que chamam atenção pelas paisagens paradisíacas formadas por dunas e lagoas cristalinas.

Esse fenômeno único ocorre apenas nessa zona de transição ecológica entre os biomas de Amazônia, Caatinga e Cerrado e é resultado do acúmulo de água doce das chuvas tropicais sobre uma superfície impermeável de rocha sedimentar, coberta por areias brancas e finas.

A ausência de poluentes e sedimentos orgânicos preserva a transparência da água e, ao refletir a luz solar, o fundo arenoso dá às lagoas tonalidades azul, verde ou turquesa que atraem e impressionam centenas de milhares de visitantes brasileiros e estrangeiros todos os anos.

Essas paisagens marcantes, compostas por dunas móveis que podem atingir 40 metros de altura, ocupam 90 mil dos 155 mil hectares do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que se estende por quatro municípios e também inclui áreas de restinga e costa oceânica.

Exuberância e sustentabilidade

O parque, que recebeu mais de 440 mil visitantes em 2024, segundo dados oficiais, transmite a imagem de um Brasil “exuberante, preservado e acolhedor”, e gera conexão e impacto emocional nos turistas por sua “beleza rara” e riqueza cultural, explicou em entrevista à Agência EFE o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo.

O local mais visitado do parque é a Lagoa Azul, em Barreirinhas, mas também se destacam a Lagoa Bonita, por seu cenário paradisíaco, e a Lagoa do Buriti Amarelo, por seus tons avermelhados provenientes da vegetação local.

Em Santo Amaro fica a Lagoa da Gaivota, a maior do parque, que permanece cheia durante o ano inteiro e onde é possível surfar nas dunas.

Quando as chuvas são mais intensas, em uma área mais isolada do mesmo município, duas lagoas independentes se fundem, formando um espelho d’água ainda maior que o da Gaivota: a Lagoa Emendadas.

Lençóis Maranhenses: dunas marcam a paisagem da região (Embratur Sebrae/Divulgação)

Além de lagoas, praias desertas e manguezais, os Lençóis conquistaram os brasileiros, que lotam o destino no mês de julho, pelos pores do sol icônicos, pelos céus estrelados e pela riqueza de fauna e flora, com espécies locais de tamanduá e tartaruga, além de tatus e bichos-preguiça.

“O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é um símbolo do potencial natural e sustentável do turismo brasileiro. Para a Embratur, trata-se de um destino-chave dentro da estratégia de posicionar o Brasil como protagonista internacional em turismo de natureza, um dos segmentos que mais cresce no mundo”, disse Freixo.

Ele destacou as oportunidades de desenvolvimento e geração de renda que um turismo qualificado e de baixo impacto oferece à população local, sem comprometer os ecossistemas, e defendeu o fomento de práticas sustentáveis, priorizando públicos que valorizam esse tipo de experiência e promovendo o respeito aos limites ecológicos da região.

“Turismo é isso: uma indústria do século XXI, uma indústria verde, que, feito de forma sustentável, pode ajudar a manter patrimônios como esse, e suas comunidades, conservados (...) O turismo pode ser para esse século será para o próximo século o que o petróleo foi para o século XX”, acrescentou.

Cultura e gastronomia

A experiência única de atravessar o parque dos Lençóis pode incluir a trilhas a pé e descalço pelas dunas, especialmente frias e compactas pelo acúmulo de água, além de passeios de barco pelo rio Preguiças e visitas a comunidades locais, com seus atrativos culturais e gastronômicos.

A vila de pescadores de Mandacaru, por exemplo, se destaca pelo farol de 54 metros de altura que é um dos principais mirantes do parque.

Já Caburé, uma pitoresca península entre o rio Preguiças e o Atlântico, situada no município de Barreirinhas, se mostra como um delicioso refúgio para banhos de água doce e salgada, além de ser um ponto para experimentar sabores locais, com destaque para pratos preparados com galinha caipira, bode e leite de coco, além de peixes.

A contratação de guias locais especializados, apesar de não ser obrigatória, garante uma melhor experiência aos visitantes, principalmente aqueles mais interessados nas comunidades e na cultura local, destacou à EFE Cristiane Figueiredo, chefe do parque administrado pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

“Cada restaurante, ponto de apoio ao visitante ou área de redes tem um toque diferente, uma característica particular da população tradicional local, o que complementa muito a experiência dos visitantes”, acrescentou Figueiredo.

Lençóis Maranhenses: águas cristalinas marcam a paisagem da região (XaviFerrando/Thinkstock)

Apelo internacional

Apesar de oferecer paisagens deslumbrantes durante todo o ano, a alta temporada de estrangeiros atualmente se concentra entre agosto e setembro, com destaque para franceses, alemães, portugueses, britânicos e norte-americanos, além de sul-americanos.

“Os Lençóis são a combinação perfeita entre natureza deslumbrante e aventura, uma experiência autêntica para conquistar os turistas internacionais”, afirmou Freixo.

Além disso, a procura por essa experiência, já popular entre os brasileiros, vem ganhando destaque crescente no cenário internacional, especialmente desde que o parque foi reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade em julho de 2024.

No mesmo ano, os Lençóis apareceram em quarto lugar entre os destinos turísticos brasileiros mais buscados por estrangeiros na internet, atrás apenas do Cristo Redentor (RJ), das Cataratas do Iguaçu (PR) e do Pão de Açúcar (RJ), segundo dados da plataforma Similarweb.

As mais de 12.000 buscas, segundo Freixo, “reforçam seu valor como um ativo turístico de prestígio global”.

“O Brasil tem destinos incríveis de norte a sul e cada destino brasileiro é único. Esse é exatamente o diferencial do turismo no nosso país. Só no Brasil você encontra praias paradisíacas, chapadas com cachoeiras, a Amazônia, o Pantanal, e, claro, um deserto inundado como os Lençóis Maranhenses”, complementou.

Infraestrutura e conectividade aérea

Para ampliar o fluxo de turistas na região, no entanto, é necessário avançar em infraestrutura local e conectividade aérea.

Figueiredo explicou à EFE que sua gestão, em articulação com os governos locais, está trabalhando para ampliar e melhorar a experiência dos turistas no parque, com a instalação de pontos de controle de acesso, centros de visitantes e pesquisa, banheiros, lojas e sistemas mais adequados de sinalização e gestão de resíduos.

“Estamos em um momento de verdadeiro desenvolvimento do turismo, não só dentro do parque, mas em toda a região, voltado para o turismo do parque. Então, o parque precisa ser estruturado, e a região do entorno também, por meio de regras claras, para que essa região cresça de forma ordenada, sem impactar nosso maior patrimônio, que são os Lençóis Maranhenses”, argumentou.

Sobre a conectividade aérea, fundamental para o acesso ao destino, Freixo comentou que a Embratur está trabalhando com outros órgãos e com companhias aéreas para ampliar as rotas internacionais.

“É o crescimento da demanda de turistas interessados em conhecer os Lençóis o maior fator de atração de novos voos. Em parcerias com operadoras internacionais de turismo, estamos promovendo o destino nos principais eventos e feiras de turismo do mundo. Também investimos na construção de campanhas e conteúdos digitais que posicionam os Lençóis como experiência imperdível para amantes da natureza. É daquelas experiências que não há igual no mundo, você só vive no Brasil”, disse.

Para o presidente da Embratur, a construção de uma imagem sólida e coerente dos Lençóis é fundamental para atrair turistas que valorizam autenticidade, natureza e responsabilidade ambiental.

“Essa imagem contribui diretamente para fidelizar visitantes: quem conhece os Lençóis vai querer retornar ao Brasil com a expectativa de encontrar outros destinos igualmente surpreendentes”, concluiu