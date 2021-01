O documentário “O Dilema das Redes” chegou à Netflix no ano passado e levou o uso de dados pessoais por empresas de tecnologia ao centro do debate público. Depois de sua estreia, houve aumento de 250% no volume de pesquisas sobre “como excluir o Facebook”, em setembro do ano passado. Soma-se a isso o revés recente com o WhatsApp — de quem é dono desde 2014 — com a mudança nos termos de uso, que reacendeu o debate sobre privacidade no início deste ano.

As redes sociais estão na mira do Senado americano e de órgãos regulatórios dos EUA por suspeita de práticas anticompetitivas que impedem o surgimento de concorrentes. O Google, por exemplo, dominou 91,3% das pesquisas feitas na internet mundial, segundo dados do ano de 2020 da consultoria Statcounter.

Nesse contexto, chegou a hora de sair das redes sociais? E mais: é possível viver sem aplicativos e serviços digitais atualmente? Essas e outras perguntas são respondidas no podcast EXAME Tech por Fabro Steibel, diretor-executivo do ITS Rio, organização que estuda o impacto da tecnologia na sociedade.

“As pessoas costumam dizer que não têm nada a esconder. Essa é uma frase que deve sair da fala das pessoas. Todos temos algo a esconder ou que não queremos mostrar para todos, tanto é que saímos ás ruas usando roupas”, afirma Steibel. “Você deve estar preocupado com os seus dados, mas não pode ficar excessivamente preocupado com isso. O importante é estudar sobre o assunto.”

Confira abaixo o podcast EXAME Tech completo com a participação de Fabro Steibel.