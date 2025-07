ChatGPT passa por instabilidades nesta segunda-feira, 21

O ChatGPT, da OpenAI, passava por instabilidades na manhã desta segunda-feira, 21. Um dos principais problemas relatados nas redes sociais era a lentidão no carregamento.

No site oficial da empresa, nenhum problema havia sido registrado. No site DownDetector, que monitora a queda de plataformas digitais, registou alta no número de reclamações sobre a IA.

Embora a OpenAI ainda não tenha divulgado um comunicado oficial detalhado sobre o ocorrido hoje, relatos e monitoramentos em sites especializados indicam que a instabilidade pode estar relacionada à sobrecarga nos servidores, causada pelo alto volume de acessos simultâneos.

O que dizem os usuários?

Usuários vêm reportando lentidão, travamentos e mensagens de erro ao utilizar o serviço, com dificuldades tanto na versão web quanto em aplicativos móveis. Essas falhas prejudicam principalmente quem depende do ChatGPT para atividades profissionais, acadêmicas e cotidianas.

Especialistas e fontes de monitoramento como Downdetector costumam apontar que esses episódios de instabilidade em plataformas populares costumam ocorrer durante picos de uso intenso ou atualizações técnicas, o que pode ser a causa das interrupções observadas hoje.