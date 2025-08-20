Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

ChatGPT caiu? Inteligência Artificial enfrenta instabilidade nesta quarta-feira, 20

A OpenAI continua trabalhando para resolver as instabilidades, que têm gerado transtornos para os usuários do ChatGPT

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 12h17.

Última atualização em 20 de agosto de 2025 às 12h18.

Nesta quarta-feira, 20, o ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial da OpenAI, está enfrentando instabilidades que têm impactado usuários no Brasil e ao redor do mundo.

Desde o início do dia, relatos de falhas de acesso, lentidão e erros de conexão começaram a se espalhar nas redes sociais e em plataformas de monitoramento.

Parada parcial confirmada pela OpenAI

A OpenAI confirmou que uma "parada parcial" em seus serviços foi a causa dos problemas. A empresa informou que suas equipes técnicas estão trabalhando para resolver a situação o mais rápido possível, mas ainda não há um prazo definido para o pleno restabelecimento da plataforma.

Impacto no uso da plataforma

Usuários estão encontrando dificuldades tanto na versão web quanto nos aplicativos móveis, o que tem afetado atividades pessoais e profissionais que dependem do funcionamento contínuo da plataforma.

Acompanhe tudo sobre:ChatGPTOpenAITecnologia

Mais de Tecnologia

Avaliada em US$ 42 bi, Canva reacende rumores de IPO após estreia da rival Figma

Samsung ou Apple: qual vale mais a pena em 2025?

Casa Branca lança conta oficial no TikTok para divulgar mensagens de Trump a 170 milhões de usuários

Governo da Índia planeja proibir apostas online com dinheiro real

Mais na Exame

Apresentado por JOIN 4

Automação e escala: Join4 transforma processos complexos em jornadas digitais eficientes

Minhas Finanças

Receita Federal libera consulta ao penúltimo lote do IR esta semana; veja data

Pop

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta quarta-feira, 20

Casual

Moda em texto: como as newsletters ganharam a atenção das marcas de moda