ChatGPT caiu? Inteligência Artificial enfrenta instabilidade nesta quarta-feira, 20

Nesta quarta-feira, 20, o ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial da OpenAI, está enfrentando instabilidades que têm impactado usuários no Brasil e ao redor do mundo.

Desde o início do dia, relatos de falhas de acesso, lentidão e erros de conexão começaram a se espalhar nas redes sociais e em plataformas de monitoramento.

Parada parcial confirmada pela OpenAI

A OpenAI confirmou que uma "parada parcial" em seus serviços foi a causa dos problemas. A empresa informou que suas equipes técnicas estão trabalhando para resolver a situação o mais rápido possível, mas ainda não há um prazo definido para o pleno restabelecimento da plataforma.

Impacto no uso da plataforma

Usuários estão encontrando dificuldades tanto na versão web quanto nos aplicativos móveis, o que tem afetado atividades pessoais e profissionais que dependem do funcionamento contínuo da plataforma.