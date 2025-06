CEO da Unitree destaca crescimento de robôs e IA, mas aponta imaturidade da inteligência incorporada

Em 26 de junho, durante a 16ª Reunião Anual dos Novos Campeões do Fórum Econômico Mundial, o CEO da Unitree Robotics, Wang Xingxing, afirmou que os robôs e a inteligência artificial (IA) foram os setores que mais chamaram a atenção do mercado global no último ano.

No entanto, segundo Wang, a inteligência incorporada ainda não atingiu a maturidade necessária para aplicações em larga escala. Por essa razão, a Unitree tem priorizado a inovação tecnológica e o desenvolvimento de produtos em vez de expandir rapidamente para o mercado consumidor. Forçar a entrada de produtos imaturos poderia resultar em prejuízos para a empresa.

O crescimento da Unitree e o setor de robôs humanoides

Fundada em 2016, a Unitree passou de uma equipe inicial de uma pessoa para cerca de mil funcionários, com receita anual superior a bilhões de yuans, conforme informações de Wang.

No entanto, a concorrência no setor de robôs humanoides na China aumentou, gerando uma pressão significativa. De acordo com dados da Administração Estatal de Regulação de Mercado da China, até dezembro de 2024, o país terá 451.700 empresas no setor de robótica inteligente, com capital registrado de RMB 6,44 trilhões. Este valor representa uma alta de 206,73% desde 2020, indicando um crescimento constante e competitivo.

Desafios para a popularização dos robôs domésticos

Wang destacou que os aplicativos industriais e agrícolas para robôs humanoides evoluem mais rapidamente do que o uso doméstico. No entanto, ele também relatou um incidente em que um robô da Unitree pisou acidentalmente no sapato de uma menina durante um evento, gerando riscos à segurança, embora sem ferimentos físicos.

A segurança, segundo Wang, é um dos principais obstáculos para a entrada dos robôs no mercado doméstico. Quando a interação entre robôs e humanos é muito próxima, os riscos de segurança superam os desafios técnicos, além de questões éticas e morais que dificultam a popularização dos robôs humanoides.

O papel da inovação tecnológica e do talento humano

A Unitree se integra ao grupo das “Seis Pequenas Dragões de Hangzhou” no setor de tecnologia. Wang atribui o sucesso da empresa ao ambiente de negócios favorável e à concentração de talentos na província de Zhejiang, mas ressalta que o avanço tecnológico depende do esforço interno constante. Para manter a liderança, a empresa precisa continuar inovando.

Wang considera o talento humano o principal diferencial competitivo. Ele observa que a China tem impulsionado as inovações tecnológicas, com um “bônus demográfico de talentos” nas novas gerações. Cerca de metade dos principais pesquisadores globais em IA têm formação em universidades chinesas. Segundo dados de um estudo do think tank americano MacroPolo, a China forma mais de 5 milhões de graduados em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) por ano, o maior número do mundo.

O futuro do mercado chinês de robôs humanoides

O CEO explicou que em setores emergentes, como a IA, revoluções tecnológicas geralmente acontecem em ciclos de cinco a dez anos, tornando rapidamente obsoleto o conhecimento das gerações anteriores. Os jovens, especialmente aqueles nascidos nos anos 1990 e 2000, entram nas universidades com acesso às tecnologias mais avançadas, o que lhes dá uma vantagem competitiva significativa.

O relatório “Os 100 Robôs Humanoides: Mapeando a Cadeia de Valor” do Morgan Stanley projeta que o mercado chinês de robôs humanoides pode alcançar RMB 6 trilhões até 2050, com cerca de 59 milhões de unidades em operação. Esses números indicam um mercado promissor e em rápida expansão para a robótica.

Apesar de os robôs e a IA estarem ganhando atenção global, os desafios de segurança, ética e desenvolvimento tecnológico ainda representam barreiras importantes para a popularização dos robôs humanoides.