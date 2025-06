Meta vs. OpenAI: empresa de Zuckerberg acha que está ganhando guerra de talentos; entenda

A Meta e a OpenAI estão travando um embate para contratar os maiores talentos de tecnologia. Enquanto, de um lado, o CEO da dona do ChatGPT afirmou que a Meta ofereceu US$ 100 milhões para atrair seus colaboradores, o CTO da empresa de Mark Zuckerberg disse que não é bem assim.

Durante uma reunião interna na última quinta-feira, Andrew Bosworth, executivo-chefe de tecnologia da Meta, rebateu as alegações de Sam Altman, CEO da OpenAI, que havia mencionado as ofertas multimilionárias em uma entrevista. Segundo Bosworth, as declarações de Altman foram distorcidas. O CTO da Meta explicou ao The Verge que as ofertas de bônus não são direcionadas a todos os funcionários da OpenAI, mas a um número muito restrito de líderes seniores envolvidos em um novo projeto de superinteligência da Meta. "Sam está exagerando. As ofertas são feitas apenas para posições específicas e não são tão comuns no mercado de IA", afirmou Bosworth ao site.

De acordo com o CTO, as propostas de contratação de talentos da OpenAI são mais focadas em posições de alta liderança e não refletem a prática geral de recrutamento da Meta. Bosworth também sugeriu que Altman, incomodado com o sucesso da Meta em atrair esses talentos, esteja tentando diminuir o impacto dessa estratégia publicamente. "Sam não está contente com o fato de estarmos atraindo pesquisadores da OpenAI", comentou.

Além das contratações, a Meta também tem investido em suas próprias iniciativas de IA, com o objetivo de se diferenciar de outras gigantes do setor. Durante a mesma reunião, segundo o The Verge, Chris Cox, CPO da Meta, discutiu os desafios da empresa em comparação com a OpenAI, especialmente no que diz respeito ao engajamento de seus usuários com a IA. Cox mencionou que a aplicação de IA da Meta conta com cerca de 450 mil usuários diários, muito abaixo dos números de concorrentes como o ChatGPT. No entanto, ele destacou que a Meta está se concentrando em oferecer experiências diferentes, como entretenimento e conexão social, em vez de seguir o caminho das ferramentas de produtividade que dominam o mercado atualmente.

Enquanto isso, no lado da OpenAI, Altman continua sua batalha por manter a sua base de talentos, inclusive se envolvendo em disputas jurídicas com outros nomes do setor. A competição entre essas duas gigantes da tecnologia parece longe de chegar ao fim. E ambos têm armas fortes para a batalha.