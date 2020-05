Casa conectada é a aposta da Multilaser em 2020

A brasileira Multilaser traz produtos para casa conectada como a principal aposta de 2020. A linha Liv chega ao mercado neste mês de maio e conta com 14 dispositivos, como tomada inteligente, controle remoto universal, câmera com detecção de movimento, fechadura biométrica e sensor de presença.

Os dispositivos são compatíveis com inteligências artificiais que obedecem a comandos de voz, como a Amazon Alexa e o Google Assistente.

Os produtos poderão ser controlados por meio do aplicativo chamado Multilaser Liv, que está disponível para smartphones com sistema operacional Android e iPhones.

Para Alexandre Ostrowiecki, diretor-executivo da Multilaser, a casa conectada é a principal tendência da próxima década. “Vamos levar a tecnologia a todas as áreas em que pudermos melhorar a vida das pessoas. Antes, muito se falava sobre internet das coisas, mas só em empresas. A casa conectada permite que o consumidor ganhe tempo e segurança na sua casa. Teremos muitos produtos para esse setor”, afirma Ostrowiecki, em entrevista à exame.

A Multilaser não é a única a apostar em dispositivos inteligentes para a casa. A curitibana Positivo Tecnologia lançou seus primeiros produtos para o segmento no ano passado, como uma lâmpada inteligente e uma câmera de monitoramento com Wi-Fi.

Outras grandes empresas de tecnologia também apostam no setor. Esse é o caso da sul-coreana Samsung, que tem uma ampla gama de produtos para casa conectada, como Smart TVs, aspirador-robô, ar condicionado, refrigerador e máquina de lavar roupas.

A holandesa Philips foi pioneira no mercado de iluminação doméstica inteligente, com as lâmpadas Philips Hue, no começo da década.

A consultoria GfK estima que mais de 90% dos consumidores brasileiros sabem o que é uma casa inteligente. Além disso, a maioria (57%) acredita que a automação residencial terá impacto em suas vidas nos próximos cinco anos.