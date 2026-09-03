Canva mira Microsoft e Google com aposta em suíte completa de produtividade

O Canva, plataforma de design usada por centenas de milhões de pessoas no mundo, lançou mais de 100 atualizações em sua Suíte Visual ao longo de 2026 — um movimento que reforça a ambição da empresa de deixar de ser apenas uma ferramenta visual para se tornar o espaço central de trabalho de equipes inteiras.

As novidades abrangem Docs, Apresentações, Planilhas, Lousas Online e Sites, e miram um problema específico. Em vez de mover uma ideia de uma lousa online para um documento, depois para uma planilha e, por fim, para uma apresentação, usando exportações e ferramentas desconectadas, a Suíte Visual permite que equipes transitem entre esses formatos dentro de um único projeto conectado, quase como o Office, da Microsoft, e os produtos do Google.

Os números indicam que essa forma de trabalhar já deixou de ser experimental. Mais de 100 milhões de pessoas criam apresentações no Canva todos os meses, e o Canva Docs se consolidou como o terceiro tipo de design mais utilizado na plataforma, com crescimento de 244% no uso mensal nos últimos três anos.

O avanço no segmento corporativo segue no mesmo ritmo. Mais de 98% das empresas da Fortune 500 já utilizam o Canva de alguma forma, com a adoção corporativa dobrando a cada ano.

A Latam no centro

O uso em dispositivos móveis aparece como um dos sinais mais claros de como o trabalho visual está mudando — e a América Latina lidera essa transição. Entre os mercados com maior proporção de usuários móveis na Suíte Visual estão Indonésia (76%), Filipinas (72%), Índia (71%), Brasil (70%) e México (68%).

O padrão se repete especificamente nas apresentações: duas em cada cinco apresentações criadas na América Latina nascem em um smartphone — evidência de que parte relevante do trabalho criativo já acontece fora do computador tradicional. No mundo todo, 60% dos usuários da Suíte Visual acessam a plataforma pelo celular.

O que há de novo em cada produto?

O Canva Docs ganhou geração de documentos assistida por inteligência artificial (IA), designs de página inteira, quebras de página automáticas e novos estilos de cabeçalho.

Já o Canva Planilhas recebeu mais de uma dezena de atualizações voltadas à organização e visualização de dados — os recursos de IA agora conseguem transformar dados brutos em gráficos ou tabelas já formatados para se encaixar diretamente em uma apresentação ou documento, além de novos filtros, colunas ocultas e agrupamento de linhas para maior controle sobre o compartilhamento de informações.

As Lousas Online passaram a oferecer navegação mais rápida, colagem simplificada em dispositivos móveis, a função "Seguir Colaboradores" e reações em um clique — recursos pensados para que equipes migrem do brainstorming direto para a execução, sem separar o pensamento inicial dos documentos e designs que vêm depois.

Já as Apresentações ganharam um cronômetro estimado de tempo de fala, apresentação em um clique e notas do apresentador geradas de forma personalizada.

Os Sites, por sua vez, receberam navegação mais avançada, títulos de página otimizados para mecanismos de busca (SEO) e controles de domínio expandidos.

Segundo a empresa, quase um milhão de sites são publicados no Canva todos os meses, e mais de seis milhões já foram criados usando o Canva Code até o momento.

IA embutida no fluxo, não como etapa isolada

Segundo o Canva, a inteligência artificial está cada vez mais integrada a toda a Suíte Visual, em vez de funcionar como uma etapa isolada ao final do processo criativo.

Em produtos como Docs e Planilhas, a IA ajuda equipes a gerar conteúdo, transformar informações e transitar ideias entre formatos diferentes, mantendo todo o projeto dentro do mesmo espaço de trabalho.

"A forma como as equipes trabalham está se tornando mais visual, mais colaborativa e cada vez mais mobile. O que vemos no Brasil e em toda a América Latina é que as pessoas não querem ficar pensando em qual arquivo ou ferramenta vem a seguir — elas querem focar no projeto em si. As atualizações que introduzimos na Suíte Visual este ano foram desenvolvidas em torno dessa realidade, ajudando as pessoas a irem de uma ideia até o trabalho finalizado em um único lugar conectado", diz Alberto Ceresa, country manager do Canva no Brasil.