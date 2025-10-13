Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Califórnia promulga lei pioneira nos EUA para regular chatbots de IA

A lei desafia a pressão da Casa Branca e surge em meio a preocupações com a saúde mental de adolescentes

Nova legislação poderá afetar o Vale do Silício, no norte da Califórnia (Getty Images)

Nova legislação poderá afetar o Vale do Silício, no norte da Califórnia (Getty Images)

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 14h54.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, sancionou nesta segunda-feira, 13, uma lei pioneira no país que regulamenta os chatbots de inteligência artificial, contrariando a Casa Branca, que defende que essa tecnologia não passe por nenhum tipo de controle.

A lei desafia a pressão da Casa Branca para evitar a regulamentação da IA e surge após casos de suicídios de adolescentes depois de conversas com chatbots.

"Vimos exemplos verdadeiramente horríveis e trágicos de jovens prejudicados por tecnologia não regulamentada e não ficaremos de braços cruzados enquanto as empresas continuam operando sem as restrições e a responsabilização necessárias", disse Newsom após sancionar a lei.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialCalifórnia

Mais de Tecnologia

Supercomputador Harpia de R$ 435 milhões chega na Petrobras e será usado na exploração do pré-sal

Modo avião: para que serve, como ativar e o que ainda funciona com ele ligado

iCloud: como criar uma conta Apple e começar a usar a nuvem da fabricante do iPhone

Como descobrir a senha do Wi-Fi salvo no celular: guia para Android e iOS

Mais na Exame

Mercados

Ações de mineradoras disparam e deixam bitcoin e big techs para trás em 2025

Exame IN

OPINIÃO: O vento virou a favor de Lula

Negócios

‘Estamos preparando a Cimed para dobrar de tamanho no Brasil’, diz João Adibe

Carreira

Empresas culpam a IA por demissões — mas podem estar escondendo o verdadeiro motivo