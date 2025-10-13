4 dicas para liderar a IA, e não o contrário, segundo Marco Argenti

À medida que a inteligência artificial (IA) transforma o ambiente de trabalho globalmente, o diretor de informação (CIO) do Goldman Sachs, Marco Argenti, delineou quatro estratégias para que profissionais prosperem com as tecnologias. Segundo ele, o caminho é evoluir para a colaboração e o questionamento, em vez de tentar superar as capacidades das máquinas.

As dicas, detalhadas na newsletter Briefings do banco, focam em habilidades humanas que a IA ainda não consegue replicar, o que permite aos trabalhadores manterem sua vantagem competitiva.

1. Torne-se um maestro, não apenas um executor

Argenti defende que o foco deve sair da execução manual para a orquestração de tarefas. O sucesso será definido pela habilidade de gerenciar equipes híbridas — formadas por humanos e IA — delegando, coordenando e integrando resultados para alcançar metas que seriam impossíveis para um único colaborador.

2. Faça perguntas provocativas e pouco óbvias

A curiosidade é a habilidade humana mais valiosa. Sistemas de IA são eficientes em sintetizar o conhecimento existente, mas dependem da provocação humana para gerar insights inovadores.

Ao fazer perguntas ousadas e não convencionais, os profissionais podem levar a IA além de padrões previsíveis.

"Embora a IA se destaque em reformar o conhecimento existente, seu verdadeiro potencial criativo é desbloqueado pela curiosidade humana", explica Argenti.

3. Crie um kit de ferramentas personalizado de modelos de IA

O especialista aconselha a não depender de uma única plataforma, mas sim combinar uma seleção customizada de ferramentas de IA para tarefas específicas.

O profissional deve saber qual modelo é melhor para análise de dados, geração de código ou criação de conteúdo, montando um kit de ferramentas digital sob medida.

4. Verifique o resultado da IA com ceticismo

O CIO do Goldman Sachs adverte que modelos sofisticados podem produzir "erros plausíveis". À medida que essas ferramentas se integram ao fluxo de trabalho, a validação dos resultados exigirá um rigor investigativo e domínio do assunto. A chave é a "mistura de conhecimento profundo e o ceticismo de um detetive" para separar insights confiáveis de falsidades.

A mensagem central de Argenti é que a IA está redefinindo o que significa ser qualificado, mas não substituindo o talento humano. O futuro pertence a quem conseguir combinar fluência tecnológica com liderança, criatividade e discernimento, qualidades inerentes que as máquinas ainda não dominam.

