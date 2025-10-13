4 dicas para liderar a IA, e não o contrário, segundo Marco Argenti

IA é essencial, mas maturidade operacional define quem vence em 2026 (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15h23.
À medida que a inteligência artificial (IA) transforma o ambiente de trabalho globalmente, o diretor de informação (CIO) do Goldman Sachs, Marco Argenti, delineou quatro estratégias para que profissionais prosperem com as tecnologias. Segundo ele, o caminho é evoluir para a colaboração e o questionamento, em vez de tentar superar as capacidades das máquinas.
As dicas, detalhadas na newsletter Briefings do banco, focam em habilidades humanas que a IA ainda não consegue replicar, o que permite aos trabalhadores manterem sua vantagem competitiva.
Argenti defende que o foco deve sair da execução manual para a orquestração de tarefas. O sucesso será definido pela habilidade de gerenciar equipes híbridas — formadas por humanos e IA — delegando, coordenando e integrando resultados para alcançar metas que seriam impossíveis para um único colaborador.
A curiosidade é a habilidade humana mais valiosa. Sistemas de IA são eficientes em sintetizar o conhecimento existente, mas dependem da provocação humana para gerar insights inovadores.
Ao fazer perguntas ousadas e não convencionais, os profissionais podem levar a IA além de padrões previsíveis.
"Embora a IA se destaque em reformar o conhecimento existente, seu verdadeiro potencial criativo é desbloqueado pela curiosidade humana", explica Argenti.
Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37
O especialista aconselha a não depender de uma única plataforma, mas sim combinar uma seleção customizada de ferramentas de IA para tarefas específicas.
O profissional deve saber qual modelo é melhor para análise de dados, geração de código ou criação de conteúdo, montando um kit de ferramentas digital sob medida.
O CIO do Goldman Sachs adverte que modelos sofisticados podem produzir "erros plausíveis". À medida que essas ferramentas se integram ao fluxo de trabalho, a validação dos resultados exigirá um rigor investigativo e domínio do assunto. A chave é a "mistura de conhecimento profundo e o ceticismo de um detetive" para separar insights confiáveis de falsidades.
A mensagem central de Argenti é que a IA está redefinindo o que significa ser qualificado, mas não substituindo o talento humano. O futuro pertence a quem conseguir combinar fluência tecnológica com liderança, criatividade e discernimento, qualidades inerentes que as máquinas ainda não dominam.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga