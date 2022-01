Dona do TikTok viu receita desacelerar em 2021, mas faturou US$ 58 bi

A ByteDance, proprietária do aplicativo de vídeos TikTok, viu sua receita total crescer 70% ano a ano, para cerca de US$ 58 bilhões em 2021.

Mesmo assim, à medida que a China endurece sua regulamentação de grandes empresas de tecnologia, os números indicam um crescimento mais lento do que um ano antes. Em 2020, a receita total da empresa com sede em Pequim cresceu mais de 100%, para US$ 34,3 bilhões.

A mesma desaceleração vem sendo observada em outras companhias do setor, como a Tencent Holdings e o Alibaba Group. Os reguladores chineses lançaram novas regras que regem como as empresas devem operar e interagir com seus usuários.

As informações são da Reuters, que afirma que os números foram divulgados a um pequeno grupo de funcionários em uma reunião interna.

A ByteDance é uma das maiores empresas privadas de tecnologia do mundo, com negociações recentes no mercado secundário de private equity avaliando-a em cerca de US$ 300 bilhões.

Seguindo os esforços antitruste de Pequim, a companhia recentemente se reorganizou em seis unidades de negócios. Foi a maior mudança organizacional desde que o fundador da empresa, Zhang Yiming, disse em maio que deixaria o cargo de CEO.

Além do TikTok, os outros aplicativos da ByteDance incluem seu equivalente chinês Douyin, o agregador de notícias Jinri Toutiao e a plataforma de streaming de vídeo Xigua.

Informações do rastreador de aplicativos Sensor Tower indicam que os usuários gastaram aproximadamente US$ 2,3 bilhões no TikTok e na versão iOS do Douyin.