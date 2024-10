Tesla não vendeu R$ 4 bilhões em reservas de bitcoin, aponta investigação

A Tesla pegou o mercado de surpresa na última semana após movimentar suas reservas de mais de US$ 750 milhões (R$ 4,2 bilhões, na cotação atual) em bitcoin pela primeira vez em dois anos, gerando temores no mercado. Entretanto, uma investigação aponta que a empresa do bilionário Elon Musk não vendeu os ativos.

A empresa de investigação em blockchain Arkham Intelligence afirmou em uma publicação no X, antigo Twitter, que conseguiu identificar as carteiras digitais que receberam as criptomoedas e que elas não estão em corretoras, o que seria necessário para um movimento de venda.

Por isso, a investigação chegou à conclusão que a Tesla apenas realizou uma mudança entre as suas próprias carteiras digitais, transferindo as suas unidades de bitcoin para novos endereços que seguem sob seu controle. A possibilidade já havia sido levantada por especialistas.

A investigação descobriu que as unidades do ativo foram divididas em sete novas carteiras digitais. A empresa comentou ainda que "alguns especularam que isso seria uma mudança para um custodiante, por exemplo, para garantir um empréstimo", mas ainda não há confirmação sobre essa intenção.

No momento, a fabricante de carros elétricos possui a quarta maior reserva de criptomoedas entre empresas, de acordo com dados da BitcoinTreasuries. As aquisições ocorreram em 2021, mas uma parte considerável dos ativos foram vendidos em 2022, durante o último mercado de baixa.

Os dados indicam que a Tesla possui cerca de 10 mil unidades de bitcoin atualmente. O montante é significativo e, por isso, as movimentações pela empresa de Elon Musk deixaram investidores apreensivos com uma potencial pressão de venda que poderia derrubar o preço da criptomoeda ou reduzir sua alta recente.

A movimentação não foi divulgada oficialmente pela Tesla, e por isso não há uma justificativa oficial para a decisão. A gigante do mercado de automóveis divulga nesta quarta-feira, 23, seu balanço referente ao terceiro trimestre deste ano, quando poderá dar mais detalhes sobre a operação.