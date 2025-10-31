Tecnologia

Brasileiro precisa de 77 dias de trabalho para comprar o iPhone 17 Pro

Diferença reflete disparidades salariais e custo de vida entre economias desenvolvidas e emergentes

O levantamento evidencia a desigualdade global no poder de compra e reforça que o iPhone continua sendo um produto de luxo em muitos países (SOPA Images / Colaborador/Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05h19.

Para comprar o novo iPhone 17 Pro (256 GB) no Brasil, é preciso, em média, de 77 dias de trabalho, segundo levantamento da World of Statistics divulgado pela Tech Informer. O país aparece entre os piores colocados do ranking global, que compara o número de dias necessários para adquirir o smartphone da Apple com base no salário médio local.

Nos países mais ricos, o iPhone é acessível em poucos dias de trabalho. Já em economias emergentes, o tempo pode ultrapassar vários meses.

10 países onde o iPhone 17 Pro é mais acessível:

  • Luxemburgo – 3 dias
  • Suíça – 3 dias
  • Estados Unidos – 4 dias
  • Bélgica – 4 dias
  • Dinamarca – 4 dias
  • Irlanda – 4 dias
  • Holanda – 4 dias
  • Noruega – 5 dias
  • Austrália – 5 dias
  • Áustria – 5 dias

10 países onde o iPhone 17 Pro é menos acessível:

  • Índia – 160 dias
  • Filipinas – 101 dias
  • Vietnã – 99 dias
  • Turquia – 89 dias
  • Brasil – 77 dias
  • Tailândia – 61 dias
  • Malásia – 45 dias
  • Chile – 32 dias
  • Hungria – 27 dias
  • Portugal – 24 dias

O levantamento evidencia a desigualdade global no poder de compra e reforça que o iPhone continua sendo um produto de luxo em muitos países.

Enquanto em Luxemburgo e Suíça o aparelho é adquirido em menos de meia semana, em nações como Índia e Brasil ele representa meses de esforço financeiro. A disparidade também reflete diferenças no custo de vida, carga tributária e renda média entre economias desenvolvidas e emergentes.

Venda recorde de iPhones e serviços faz lucro da Apple crescer 86%

A Apple registrou lucro líquido de US$ 27,46 bilhões no quarto trimestre fiscal de 2025, encerrado no último mês de setembro. O valor é 86,4% maior que o registrado um ano antes.

O lucro por ação da fabricante do iPhone ficou em US$ 1,85 no período, ante US$ 0,97 no quarto trimestre fiscal de 2024. Veio acima do esperado pelo mercado, que projetava lucro de US$ 1,77.

O lucro operacional veio em US$ 32,427 bilhões, 9,6% maior que no mesmo período do ano passado.

