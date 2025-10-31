Jovens estão indo menos a restaurantes nos EUA; o que explica o movimento?

As redes Chipotle Mexican Grill Inc. e Shake Shack Inc. alertaram que a queda no poder de compra e o aumento do desemprego entre os consumidores jovens estão começando a afetar as vendas. Segundo a Bloomberg, o grupo que antes impulsionava o crescimento do setor de restaurantes fast casual — formado principalmente por pessoas de 20 a 34 anos — está reduzindo o consumo de refeições fora de casa.

Em teleconferências de resultados, executivos das duas empresas relataram que os jovens enfrentam um mercado de trabalho mais restrito, com crescimento salarial mais lento e retomada dos pagamentos de dívidas estudantis, fatores que comprimem o orçamento e reduzem a frequência de visitas aos restaurantes.

Queda no consumo e desaceleração salarial

O CEO da Chipotle, Scott Boatwright, afirmou que a faixa etária entre o fim dos 20 e o início dos 30 anos representa cerca de 25% das vendas da empresa, uma participação maior que a média do setor. Segundo ele, há também uma redução entre clientes que ganham menos de US$ 100 mil por ano.

25 a 34 anos atingiu 4,4% em agosto, o maior nível desde fevereiro, segundo o Departamento de Estatísticas do Trabalho. Entre jovens de 20 a 24 anos, o desemprego chegou a 9,2%, o índice mais alto em mais de quatro anos. taxa de desemprego entre pessoas deatingiu, odesde fevereiro, segundo o Departamento de Estatísticas do Trabalho. Entre jovens de 20 a 24 anos, o desemprego chegou a 9,2%, o índice mais alto em mais de quatro anos.

Além disso, dados do JPMorgan Chase Institute indicam que os aumentos salariais nessa faixa etária desaceleraram para um dos ritmos mais fracos desde 2011, período em que a economia ainda se recuperava da crise financeira.

Para o CEO da Shake Shack, Rob Lynch, o aumento do desemprego entre os mais jovens “obviamente impacta” o desempenho do setor e destacou que há “pressão adicional sobre os consumidores de baixa renda”.

Mudança de hábitos e impacto no setor

Boatwright observou que a perda de consumo não decorre de maior concorrência no segmento, mas sim de uma mudança nos hábitos de gasto. Segundo ele, o público jovem está trocando refeições em restaurantes por opções mais baratas preparadas em casa ou compradas em supermercados.

“O cenário não é exclusivo do Chipotle; é algo que se reflete em todo o setor de alimentação e em outras categorias de produtos não essenciais”, disse o executivo.