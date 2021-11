Black Friday: Gelt oferece até 100% de reembolso em mercados e farmácias

Durante todo o mês de novembro, a Gelt irá disponibilizar diferentes faixas de reembolso em produtos de higiene bucal, congelados, doces e salgados, bebidas e alimentos em geral.

Fundada na Espanha, em 2015, a Gelt é uma plataforma de cashback focada em alimentos e produtos do dia a dia. Ela iniciou seu processo de expansão na América Latina com a chegada ao Brasil em 2020 e a Argentina em 2021.

Por ser parceira das principais marcas de consumo do país, como Super Candida, Seara e Sadia, a empresa se destaca no segmento de programas de recompensas pelo fato de oferecer aos consumidores a possibilidade de ganhar dinheiro vivo nas compras diárias.

Somente em 2021, os consumidores cadastrados na Gelt já conseguiram reembolsar um total de 2 milhões de reais.

Como participar da Black Friday da Gelt?

Toda sexta-feira, novos produtos entram em promoção no app, que é gratuito e está disponível para iOS e Android.

Durante o mês de novembro, novos itens com retornos de 15%, 30%, 50% e até 100% serão identificados no aplicativo com um selo especial “Black Friday Gelt” toda semana.

Ao somar 100 reais em cashback, o usuário pode solicitar o saque e retirar seu dinheiro em qualquer caixa eletrônico da Rede Banco24Horas sem a necessidade de uma conta corrente ou cartão de crédito.

Para quem ainda não utiliza o app, o primeiro passo é fazer o download e se cadastrar. Feito isso, o usuário terá acesso a uma lista de produtos para compras em supermercados e farmácias em todo território nacional.

Uma vez adquiridos, basta o consumidor escanear o QR code do cupom fiscal da compra e selecionar os produtos adquiridos no app. Assim que a leitura do cupom estiver completa, em até 48h, o usuário recebe o cashback em sua carteira Gelt.

Para realizar o saque na Rede24h, é preciso selecionar a opção ‘Saque Digital’ e escanear o QR code exibido na tela para saque do dinheiro dentro do app da Gelt. Não há taxas ou a necessidade de qualquer tipo de cartão para fazer o resgate do dinheiro.