Baidu leva robotáxis à Europa e escolhe Suíça como porta de entrada

A Baidu vai iniciar os testes de seu serviço de robotáxis Apollo Go na Europa, começando pela Suíça até o fim de 2025, segundo informações do Wall Street Journal. A empresa negocia uma parceria com a PostAuto, subsidiária da Swiss Post que opera linhas de ônibus rurais no país, para introduzir os primeiros veículos autônomos.

Para viabilizar os testes, a Baidu deve abrir uma unidade local na Suíça nos próximos meses, conforme exigências regulatórias do país. Inicialmente, os carros deverão circular com motoristas humanos de segurança, prática comum antes de qualquer transição para operações totalmente autônomas.

A chegada à Europa ocorre num momento em que a empresa busca escapar das restrições regulatórias dos Estados Unidos, onde companhias chinesas do setor tecnológico enfrentam crescente escrutínio. Desde 2022, o Apollo Go já opera em cidades chinesas como Pequim, Xangai e Guangzhou.

Expansão internacional inclui Oriente Médio e Ásia

Além da Europa, a Baidu já iniciou uma ofensiva internacional. Em março, a empresa anunciou o lançamento de 100 veículos autônomos em Dubai, com previsão de chegar a 1.000 unidades até 2028. Também há testes em andamento em Hong Kong e planos futuros para operações na Turquia.

O movimento da Baidu se dá em um contexto de competição global no setor de mobilidade autônoma. Entre seus futuros concorrentes na Europa está a Uber, que firmou neste ano um acordo com a startup chinesa Momenta para lançar um serviço de robotáxis no continente em 2026.

Apesar da corrida tecnológica, ainda há entraves regulatórios relevantes para o avanço de serviços sem motorista. A entrada da Baidu na Suíça marca um primeiro passo cauteloso para a aceitação de veículos autônomos fora da Ásia — e um indicativo de que a Europa pode se tornar o novo campo de testes da mobilidade do futuro.