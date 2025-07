Baby Grok: a nova aposta de Elon Musk para crianças; entenda

Na madrugada deste domingo, 20, Elon Musk anunciou que está desenvolvendo um novo aplicativo de inteligência artificial voltado para crianças. A nova IA foi batizada de Baby Grok.

O anúncio foi feito em um post no perfil de Musk na rede social X (antigo Twitter). No entanto, nenhum detalhe adicional sobre o funcionamento ou o conteúdo do aplicativo infantil foi revelado até o momento.

We’re going to make Baby Grok @xAI, an app dedicated to kid-friendly content — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2025

xAI acelera lançamentos para acompanhar concorrência no setor de IA

A criação do Baby Grok faz parte da estratégia da startup para se manter competitiva na corrida global por inovações em inteligência artificial. Apenas no início deste mês, a empresa lançou o Grok 4, versão mais avançada de seu chatbot, poucos meses após a anterior ter sido divulgada para os usuários.

A atualização do bot também aconteceu depois que a inteligência artificial compartilhou vários comentários antissemitas no X, se tornando alvo de críticas.

Atualizações do Grok 4

O comunicado também vem na sequência do lançamento de um novo recurso para o chatbot Grok. Através do Companions os usuários poderão interagir com avatares de IA personalizados.

Inicialmente, os personagens disponíveis eram:

Ani , uma garota gótica e sensual inspirada em anime;

, uma garota gótica e sensual inspirada em anime; Rody, um urso panda vermelho.

Agora, um novo personagem foi adicionado: um homem jovem com aparência de anime, expressão séria e vestido com terno preto.