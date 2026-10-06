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Google vai limitar o Gemini gratuito a partir de sexta: o que muda para o usuário

Contas sem assinatura perderão acesso aos modelos Flash e Pro; plano AI Plus também terá restrição, com prazo informado por e-mail

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 18h01.

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O Google começará a restringir os modelos disponíveis no Gemini gratuito em 9 de outubro. Contas pessoais sem assinatura terão acesso apenas ao Flash-Lite. O AI Plus perderá o Pro, em uma data comunicada por e-mail. AI Pro e AI Ultra manterão acesso aos três modelos.

A versão gratuita do Gemini começará a perder acesso a dois modelos de inteligência artificial (IA) nesta sexta-feira, 9. O Google informa que contas pessoais sem assinatura ficarão restritas ao Flash-Lite, sem a opção de escolher Flash ou Pro.

A mudança está descrita em um comunicado da central de ajuda da empresa. Não é o fim do Gemini gratuito: o assistente continuará disponível, mas com menos opções de modelo.

O plano pago de entrada, Google AI Plus, também será afetado. Seus assinantes manterão Flash-Lite e Flash, mas perderão acesso ao Pro. Nesse caso, o Google informa que o prazo individual será comunicado por e-mail.

Como fica cada plano

A nova distribuição será a seguinte:

  • Gratuito: apenas Flash-Lite.
  • AI Plus: Flash-Lite e Flash.
  • AI Pro: Flash-Lite, Flash e Pro.
  • AI Ultra: Flash-Lite, Flash e Pro.

O comunicado trata do aplicativo Gemini utilizado com uma conta pessoal. Ele não deve ser aplicado automaticamente a contas corporativas ou escolares, que têm condições próprias.

O que muda na prática?

O Google descreve o Flash-Lite como um modelo voltado à velocidade e a tarefas cotidianas, como resumos e levantamento de ideias. O Flash combina velocidade e raciocínio, enquanto o Pro é direcionado a questões mais complexas, incluindo matemática e programação.

Quem usa o serviço gratuito não perderá apenas uma quantidade de consultas: deixará de poder selecionar os outros dois modelos. A disponibilidade do modelo e o limite de uso são restrições diferentes.

Os limites de utilização já consideram o consumo computacional. A complexidade do pedido, os recursos utilizados e o tamanho da conversa influenciam esse cálculo, segundo a documentação do Google.

A cota é renovada a cada cinco horas, até que o usuário alcance o limite semanal. Assim, a mudança de sexta-feira não deve ser descrita como a criação desse sistema de cotas, que já existia.

Qual assinatura mantém o Pro?

Entre os planos apresentados no comunicado, o AI Pro passa a ser a opção de menor categoria que conserva o modelo Pro. O AI Plus, apesar de pago, deixará de incluí-lo.

Em levantamento sobre assinaturas de IA publicado em setembro, os preços mensais eram de R$ 24,99 para o AI Plus e R$ 96,99 para o AI Pro no Brasil. Esses valores pertencem àquele levantamento; ofertas e condições devem ser conferidas no momento da contratação.

Para acompanhar a alteração, o Google recomenda manter o aplicativo atualizado. Assinantes do AI Plus devem verificar o e-mail com o prazo da mudança em sua conta.

Perguntas frequentes

O Gemini vai deixar de ser gratuito?

Não. O plano gratuito continuará disponível com o modelo Flash-Lite.

A mudança começa para todos em 9 de outubro?

Essa é a data de início para contas sem assinatura. Usuários do AI Plus receberão por e-mail o prazo aplicável à sua conta.

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