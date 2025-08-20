Avaliada em US$ 42 bi, Canva reacende rumores de IPO após estreia da rival Figma

A Canva, desenvolvedora australiana de softwares de design que compete com a Adobe e a Figma, foi avaliada em US$ 42 bilhões após lançar um programa de venda de ações para funcionários.

A operação contou com demanda de acionistas já existentes e novos investidores, incluindo a JPMorgan Asset Management, segundo reportagem do Financial Times.

Fundada em 2013 e sediada em Sydney, a companhia oferece ferramentas online usadas em escolas e grandes empresas para a produção de apresentações e materiais visuais. É considerada uma das startups mais valiosas da Austrália, ao lado da Atlassian, e tem como investidores fundos de capital de risco como Blackbird, Square Peg e Airtree.

A nova avaliação representa um salto em relação aos US$ 32 bilhões registrados em outubro do ano passado. O movimento ocorre após a estreia da rival Figma na bolsa dos Estados Unidos, em julho, o que alimentou rumores sobre uma possível abertura de capital da Canva. A empresa, no entanto, não comenta seus planos de listagem.

Em junho, a companhia informou ter alcançado 240 milhões de usuários ativos mensais e uma receita anualizada de US$ 3,3 bilhões. Para efeito de comparação, a rival Figma registrou receita de US$ 749 milhões em 2024 e 13 milhões de usuários ativos por mês no primeiro trimestre deste ano, de acordo com documentos de IPO.

Planos da empresa

Apesar de não confirmar os planos de listagem, a Canva tem ampliado sua presença nos EUA. No fim de 2024, contratou Kelly Steckelberg, ex-diretora financeira do Zoom, para ocupar o mesmo cargo. Ela foi responsável por conduzir a abertura de capital da empresa de videoconferência em 2019.

“A forte demanda de novos e antigos investidores é um grande voto de confiança no nosso momento e no tamanho da oportunidade que temos pela frente”, afirmou Cliff Obrecht, cofundador e diretor de operações da Canva, ao FT.

Nos últimos anos, a empresa tem investido em ferramentas de inteligência artificial. Em 2024, comprou a australiana Leonardo AI, especializada na geração de imagens a partir de textos.

A trajetória de valorização da Canva também inclui momentos de volatilidade. Em 2021, chegou a ser avaliada em US$ 40 bilhões em rodada liderada pela T Rowe Price, mas no ano seguinte alguns acionistas rebaixaram a estimativa para US$ 25 bilhões, em meio à correção global de empresas de tecnologia.