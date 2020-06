Atualização do Windows 10 está causando problemas no uso do Chrome

Usuários do Google Chrome estão enfrentando dificuldades com o navegador. O programa está apresentando problemas na hora de sincronizar contas após realizarem a atualização do Windows 10 em seus computadores. As críticas, publicadas em páginas oficiais do Google, foram reportadas pelo site Windows Latest.

O problema se dá na atualização Windows 10 May Update, conhecida como versão 2004. A principal reclamação dos usuários é que, toda vez que o navegador é fechado, as contas que foram sincronizadas com o programa acabam sendo desconectadas automaticamente, o que não acontecia em outras versões.

Este tipo de falha não afeta somente o uso do navegador em si, mas também de outros serviços que são incorporados ao software, como o Gmail e o Google Drive. O problema também impacta em serviços de terceiros, como o servidor de jogos Battle.net e a própria plataforma de armazenamento em nuvem da Microsoft, o OneDrive.

Segundo o site, a Microsoft ainda não demonstrou estar ciente da reclamação dos usuários. O Google, por sua vez, está atualmente trabalhando em uma solução para o problema. Enquanto uma atualização ainda não é lançada, Tavis Ormandy, um dos pesquisadores da empresa de Mountain View, recomenda os seguintes passos: