Até o logo do Google veste máscara contra o coronavírus

Quem acessou o Google nesta quarta-feira (5) percebeu que o logo estava um pouco diferente. Além de as letras G-O-O-G-L-E estarem mais espaçadas, elas vestiam uma máscara.

A ação faz parte de uma campanha da empresa chamada “Wear a Mask. Save Lives”, que reforça o uso de máscara e das medidas de distanciamento social no combate ao coronavírus.

Mudar o Doodle, como o logo na página de buscas é chamado, é um prática comum da empresa, que costuma homenagear personalidades e fatos históricos em datas especiais. Mas dessa vez o foco foi incentivar o combate à covid-19.

Quem clicar no Doodle, verá que a busca do Google também sugere informações da OMS e do Ministério da Saúde sobre a doença, indica medidas de prevenção, e mostra os números do coronavírus no Brasil.

Confira o Doodle abaixo: