Ataque iraniano atinge operações da Oracle e Amazon em Dubai

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atacado nesta quinta-feira, 2, um data center da Oracle em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, segundo a mídia estatal iraniana. O episódio marca uma escalada ao incluir infraestrutura de tecnologia ligada a empresas americanas no centro do conflito regional.

A reportagem consultou a empresa, mas até a publicação não recebeu uma resposta. Em seu site, a Oracle informa que suas operações na cidade seguem normais.

Já a Amazon Web Services (AWS), divisão de nuvem da Amazon, e também um alvo, teria sofrido danos na região, de acordo com fonte ouvida pela imprensa internacional.

A ofensiva ocorre após o Irã ameaçar atacar companhias dos Estados Unidos que operam no Oriente Médio, incluindo gigantes como Microsoft, Apple, Google e Meta. A Amazon não estava na lista inicial, o que adiciona incerteza sobre os critérios dos alvos.

Mais cedo, o Ministério do Interior do Bahrein informou que equipes foram acionadas para conter um incêndio em uma instalação empresarial causado por uma “agressão iraniana”. O órgão não detalhou qual empresa foi atingida, mas o episódio reforça a dispersão geográfica dos ataques.

Relatos indicam que instalações da AWS já foram atingidas outras vezes desde o início das tensões, segundo o jornal Financial Times.