As melhores ofertas de notebooks no Amazon Prime Day

Apesar de as ofertas da Amazon durarem dois dias, apenas cinco notebooks entraram na lista de descontos da gigante varejista nesta segunda-feira, 13. Abaixo, você confere a lista (um tanto quanto limitada) de ofertas no Prime Day.

Confira os melhores descontos do Amazon Prime Day:

1. Notebook Dell Inspiron i15-3584-A30P 8ª Geração Intel Core i3 4GB 1TB Tela LED HD 15.6″

O primeiro notebook que aparece com desconto na varejista é o Dell Inspiron i3, com memória RAM de 4 gigabytes. O computador está com um bom desconto de 599 reais, saindo pelo valor de 2.800 reais.

2. Notebook Asus ZenBook UX431FA-AN203T / CORE i7 / 8GB

O Asus ZenBook, por sua vez, tem um processador i7 e memória RAM e armazenamento rápido SSD de 256GB. Com um desconto de cerca de 960 reais, 9% do estoque do notebook já foi reservado, então, se ele for o da sua escolha, vale dar uma corrida para não perder a oportunidade.

3. Notebook ASUS X512FB-BR501T – CORE I5 / 8 GB / 1000 GB

Já o ASUS X512FB-BR501T, com core i5 e 8GB de memória RAM e 1TB de armazenamento, está sendo vendido com um desconto de 120,48 reais, por um valor total de 3.779 reais e 46% do estoque já foi reservado.

4. Chromebook Acer R721T-488H AMD A4-9120C 4GB 11,6″

A quarta oferta, do Chromebook Acer R721T-488H, de processador A4-9120C, está com um desconto de 437,26 reais, custando o valor total de 2.099 reais à vista.

5. Notebook 2 em 1 Positivo Duo C464C Intel Celeron 4GB 64GB 12″ IPS Full HD touch

Por último, o notebook 2 e 1 da Positivo, que vem com uma “caneta capacitiva para telas touchscreen”, apresenta um desconto de 412,65 reais, saindo por um valor total de 1.439 reais.