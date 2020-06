As 15 Smart TVs mais buscadas no primeiro trimestre no Brasil

Em um levantamento exclusivo para EXAME feito pelo comparador de preços Zoom, as Smart TVs da Samsung lideraram as três primeiras posições entre os televisores mais buscados na internet no primeiro trimestre de 2020.

Duas marcas sul-coreanas dominaram a lista: Samsung e LG. O modelo mais procurado de janeiro a março deste ano foi o chamado RU7100, da Samsung, que tem tela LED de 50 polegadas com resolução 4K e sistema operacional Tizen com aplicativos da Amazon, Netflix, Globoplay, HBO e Apple TV. As japonesas Sony e Panasonic não aparecem com nenhum entre as Smart TVs mais buscadas do trimestre.

No caso da LG< o modelo mais procurado foi o LM6300, com tela de 43 polegadas e resolução Full HD. Além dos aplicativos de streaming, o televisor conta com comandos de voz em português devido à compatibilidade com o Google Assistente — desde que seja comprado, separadamente, um controle remoto compatível com o assistente virtual.

Entre os 15 televisores elencados no ranking do Zoom, dez têm tela com resolução 4K, o que demonstra o interesse do consumidor brasileiro na internet pelo padrão de imagem que tem quatro vezes mais resolução do que o Full HD.

Confira, a seguir, os modelos mais buscados no primeiro trimestre deste ano, segundo o Zoom.