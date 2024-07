Apple Watch vai completar 10 anos: qual o futuro do dispostivo?

O Apple Watch está chegando ao seu 10º aniversário. Como será que a empresa de Cupertino irá comemorar?

A Apple está planejando algumas mudanças em seus modelos, incluindo telas maiores. O dispositivo também será mais fino, embora seja improvável que o design em si pareça muito diferente, segundo informações da Bloomberg.

Ambas as versões da Série 10 – codinome N217 e N218 – terão telas maiores. A mudança significa que quem comprar algum modelo da Série 10 poderá escolher uma tela quase tão grande quanto a do Apple Watch Ultra. Enquanto isso, o Ultra em si não sofrerá grandes mudanças de design o atual data apenas de 2022).

Haverá outras melhorias. Tanto a Série 10 quanto o novo Ultra 3 receberão um novo chip, que poderá estabelecer as bases para algumas melhorias de IA no futuro. Se você espera que o dispositivo execute o Apple Intelligence – o próximo conjunto de recursos de IA –, é melhor revisar suas expectativas. Por enquanto, esse serviço está direcionado apenas para iPhone, iPad e Mac. Posteriormente, chegará ao Vision Pro, mas não há planos de trazer a iniciativa completa para o relógio inteligente da maçã.

Ainda não está claro se a Apple marcará os próximos relógios como "modelos de aniversário" ou vai esperar até o próximo ano. Dado que o Apple Watch foi anunciado em 2014, mas não lançado até 2015, a empresa poderia anunciar o aniversário este ano ou ter um lançamento mais chamativo em 2025.

Novas ferramentas

Outra questão é quando a Apple adicionará ferramentas de saúde há muito esperadas aos seus relógios. De acordo com a Bloomberg, a empresa vem desenvolvendo tecnologia para detectar pressão alta e apneia do sono, com lançamento previsto para este ano, mas ainda não há nada oficial.

A Apple também está analisando algumas mudanças na fabricação. Ela continua testando e discutindo a ideia de imprimir o chassi em 3D para alguns modelos do Apple Watch. Isso poderia acelerar a produção e potencialmente ajudar o meio ambiente, permitindo que a Apple usasse menos materiais.

A empresa também está trabalhando em uma nova versão de seu modelo Apple Watch SE de baixo custo, que foi atualizado pela última vez em 2022. Uma ideia que a empresa testou é trocar o invólucro de alumínio por plástico rígido. A ideia, talvez, seja reduzir o custo para algo que possa rivalizar melhor com o relógio mais barato da Samsung, o Galaxy Watch FE de US$ 199. O SE atualmente começa em US$ 249.