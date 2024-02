‘Vision Pro é uma visível mudança da Apple quanto aos aplicativos de cripto’, diz especialista

Dados da plataforma de monitoramento de criptomoedas CoinMarketCap nesta terça-feira, 6, apontavam alta de até 60% no acumulado semanal de alguns tokens de projetos envolvendo segmentos relacionados ao metaverso, em especial realidades virtual (RV) e aumentada (RA). Ascensão que sucedia o lançamento do Vision Pro, óculos de RV da Apple lançado no final da última semana, dispositivo que também pode ser “uma visível mudança de orientação da Apple quanto aos aplicativos de criptomoedas."

Essa é a avaliação da advogada e entusiasta de inovação Gabrielle Ribon, que citou a alta do VR, utility token da plataforma de RV baseada em blockchain multiplayer online massivo Victoria, que já anunciou o lançamento de um metaverso no segundo trimestre, acessível através do Vision Pro.

Ribon observou ao Cointelegraph Brasil, que o Vision Pro “integra o mundo real com uma realidade virtual, e disponibilizará espaço e recursos para integração primeiramente para os aplicativos que julga serem mais importantes para essa nova experiência virtual.”

“Ao se notar que a Victoria AI foi incluída nessa leva de Apps, e que a Apple sempre relutou em disponibilizar aplicativos relacionados a criptomoedas em sua plataforma, não é precipitado concluir que a empresa pode ter alterado sua relação com esse universo”, emendou.

A especialista em Creative Technologies pela Miami Ad School e titulada LL.M em Direito Tributário pelo Insper acrescentou que o mercado de criptomoedas é formado, principalmente, por pessoas engajadas nessa tecnologia e em suas possibilidades.

“Vejo o novo lançamento da Apple como uma forma de incluir esses entusiastas em suas dinâmicas, permitindo que integrem gráficos e recursos de acompanhamento das carteiras de cripto no escritório virtual criado pela gigante do Vale do Silício. É um recado claro de que o mercado de cripto e as plataformas blockchain não serão ignorados nessa jornada de intensificação do uso de realidade virtual no cotidiano das pessoas”, completou.

Quem também se mostrou otimista nos últimos dias foi o Grupo de Especialistas em Metaverso da Interpol, que ressaltou que as plataformas desse mundo virtual podem se tornar uma ferramenta valiosa para treinamento de aplicação da lei e preservação e análise de cenas de crime.

