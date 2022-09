Apple Watch Series 8 ganha versão Ultra voltada para esportes radicais e condições extremas

A Apple apresentou nesta quarta-feira, 7, o novo Apple Watch Series 8, durante o evento anual de lançamentos da empresa.

Após meses de rumores, o dispositivo chega com as com as mesma dimensões que seu antecessor, em 41mm e 45mm, e um conjunto de sensores similares ao do ano passado.

A novidade fica por conta do pacote de atualizações do watchOS 9 e a versão Ultra, voltada para condições extremas e esportes radicais.

O tem no novo Apple Watch Series 8?

Nos sensores, o incremento é o verificador de temperatura corporal - uma promessa antiga da Apple que finalmente foi apresentada.

O novo recurso deve aproveitar o pacote de funções de software, que chega com a atualização do watchOS 9.

Junto disso, novos mostradores de relógio, um aplicativo de treino renovado e um aplicativo de medicamentos.

Este novo relógio também se concentrará na saúde da mulher e ajudará os usuários a rastrear seu sono com um novo aplicativo Sleep.

Apple Watch Series 8 Ultra

A novidade na ala de wearables fica por conta do Apple Apple Watch Ultra. Esta é a versão do 'Apple Watch Pro' da Série 8. No visual, possui um botão dedicado de “ação” e uma coroa digital maior, e estrutura feita para aguentar impactos.

Confira outros recursos do Ultra:

36 horas de duração da bateria com uma única carga

Função celular embutida

Novo mostrador “Wayfinder” com bússola no mostrador

Novas alças feitas especificamente para exploradores e atletas

Microfone para ligações aprova de vento

Quanto custa o Apple Apple Watch Series 8 e a versão Ultra?

Os preços seguem os mesmos do ano passado, a partir de US$299. Ele estará disponível a partir de 16 de setembro.

Já o Apple Watch Ultra custará US$799 e estará disponível em 23 de setembro.