Google One libera metade do preço no YouTube Premium; veja como resgatar oferta

O Google liberou uma promoção temporária que reduz em 50% o valor do YouTube Premium para uma parcela específica de assinantes do serviço Google One. O Brasil integra a lista de países onde o benefício pode ser aproveitado, ao lado de nações como Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha e Japão.

Na prática, quem se qualificar pagará a metade do valor regular do serviço de streaming sem anúncios ao longo de um ano completo. O resgate é feito pelo site do Google One, mas exige atenção a algumas condições: usuários que já tiverem o YouTube Premium ativo precisarão cancelar a assinatura vigente antes de acionar o desconto. Além disso, a oferta tem limite de uma utilização por conta a cada dois anos, e quem tiver usufruído de período de teste recentemente também fica de fora.

A novidade foi compartilhada por Shimrit Ben-Yair, vice-presidente responsável pelo Google Photos e Google One, em uma publicação no X. O perfil oficial do Gemini também comentou sobre a novidade, dizendo que os assinantes do modelo de inteligência artificial da multinacional receberiam uma "surpresa especial". Os únicos planos que terão acesso ao desconto, porém, são o Google One Premium (R$ 49,99) e AI Pro (R$ 96,99).

Como resgatar o benefício

O processo de ativação passa por algumas etapas. Primeiro, é preciso acessar o site oficial do YouTube Premium no Google One com a conta Google vinculada ao plano elegível. Usuários que já assinam o serviço pago do YouTube precisarão cancelá-lo para terem acesso à oferta. Em seguida, basta localizar o card do benefício na aba "Benefícios" do painel do Google One, clicar em "Resgatar oferta", revisar as condições e confirmar a assinatura. O novo plano entra em vigor no momento da confirmação.

O prazo final para o resgate é 29 de abril de 2026, às 20h59 (horário de Brasília).

Google renova benefícios do One após críticas

A iniciativa surge em um momento em que o Google tem promovido ajustes nos preços do YouTube Premium. Especialmente para o mercado norte-americano, a ação é uma resposta direta a críticas que surgiram após a empresa ter elevado o custo do serviço por assinatura do YouTube. O desconto funciona, portanto, como um mecanismo de retenção dentro do próprio ecossistema de serviços da empresa.

Vale lembrar que, recentemente, o Google já havia dobrado a cota de armazenamento do plano AI Pro sem reajustar o preço — outra sinalização de que a companhia está apostando em agregar valor às suas assinaturas para manter e ampliar sua base de usuários fiéis.