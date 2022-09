Nova geração do AirPods Pro ganha som melhorado e estojo com localizador

A Apple revelou no evento do iPhone 14 uma segunda versão de seus fones de ouvido de topo de linha.

Os AirPods Pro de nova geração trazem suporte a som de qualidade superior, melhorias no cancelamento de ruído, uma nova forma de controle e áudio espacial, possibilitados pelo chip H2.

No detalhe, o cancelamento de ruído ativo agora é adaptativo. Ou seja, os fones calculam o nível de barulho ao redor para ajustar o cancelamento e prometem ter ainda mais precisam na tarefa.

Ainda que o visual seja parecido, a mudança no design do fone incluiu uma haste sensível ao toque. Agora, é possível controlar o volume deslizando os dedos pelo corpo do fone.

Novidades no estojo

O estojo dos novos AirPods Pro agora tem um conjunto de alto-falantes para localizar o dispositivo. Para isso, basta usar o aplicativo Buscar, do iPhone.

A bateria também está melhor e prometem 30 horas de autonomia, sendo seis horas de reprodução constante.

Preço e disponibilidade

A Apple manteve o preço dos AirPods Pro 2 em US$ 249 (cerca de R$ 1.280, na conversão direta). Nos EUA, a pré-venda dos novos fones começa em 9 de setembro, com entregas marcadas para 23 de setembro.

(Em atualização)