Apple Vision Pro entra em pré-venda e pedidos superam 160 mil unidades; veja quanto custa

O fim de semana foi positivo para a Apple e revigorante para o setor de realidade virtual e aumentada. A empresa da maçã disponibilizou em pré-venda o headset Vision Pro. De acordo com o analista da TF International Securities, especialista em Apple, Ming-Chi Kuo, nos dois primeiros dias após a disponibilização do produto no site oficial da empresa, as vendas podem ter atingido entre 160 a 180 mil unidades. Esta estimativa baseia-se nos tempos de entrega anunciados pela Apple.

A procura pelo Vision Pro aparenta ter sido significativa, superando as projeções iniciais da empresa. Relatos indicam que a Apple preparou um lote inicial de aproximadamente 60 a 80 mil unidades, sugerindo que a demanda foi mais que o dobro do esperado. Entretanto, observa-se uma potencial redução no interesse após este período inicial, uma vez que os prazos de entrega se mantiveram constantes nas primeiras 48 horas.

Este comportamento contrasta com o padrão observado em lançamentos anteriores de produtos da marca, como as novas gerações do iPhone, que normalmente experimentam um aumento progressivo no tempo de entrega nas primeiras 24 a 48 horas.

Kuo também aponta que o Vision Pro, por ser um produto direcionado a nichos específicos, não alcançou números expressivos de vendas em comparação com outros produtos da marca. As vendas iniciais representam uma pequena fração da base de usuários da Apple, estimada em 1,2 bilhão de pessoas.

Quanto vai custar o Apple Vision Pro

Por enquanto, produto será vendido apenas no mercado americano e só está disponível com idioma em inglês.

Nas lojas físicas da Apple nos EUA, as vendas e entregas começam em 2 de fevereiro.

O Apple Vision Pro custa a partir de US$ 3.499 na versão com 256 GB (mais de R$ 17 mil em conversão direta e sem taxas).

O intermediário de 512 GB custa US$ 3.699 (mais de R$ 18 mil).

O modelo topo de linha com 1 TB será vendido por US$ 3.899 (acima dos R$ 19 mil na cotação atual).

Ainda no primeiro semestre, Canadá, China e Reino Unido também devem começar a vender o headset da Apple oficialmente. Alguns recursos podem vir bloqueados fora dos EUA (saberemos quais assim que o produto for lançado em mais mercados).

Apple Vision Pro no Brasil

Segundo fontes do jornal O Globo, o produto pode chegar ao Brasil custando mais de R$ 34 mil. Ainda não foi confirmado se (ou quando) o headset da Apple será vendido por aqui.