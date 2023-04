Apple triplica produção de iPhones na Índia após revés na China

A Apple triplicou sua produção de iPhones na Índia, para um valor de mais de US$ 7 bilhões no último ano fiscal, à medida que acelera a estratégia de diminuir sua dependência da China.

A gigante de tecnologia americana agora produz quase 7% de seus iPhones na Índia por meio de parceiros como Foxconn e Pegatron, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. É um salto significativo para a Índia, que respondia por apenas cerca de 1% dos iPhones do mundo em 2021.

A Apple busca maneiras de reduzir sua dependência da China em meio a tensões entre Washington e Pequim. Seus parceiros de longa data, que fabricam a maior parte dos iPhones em megafábricas na China, acrescentaram linhas de montagem em ritmo acelerado no ano passado, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque a informação não é pública.

No ano passado, a empresa mais valiosa do mundo enfrentou caos no principal complexo da Foxconn, em Zhengzhou, apelidado de “iPhone City”, com revolta de trabalhadores contra o confinamento e restrições da política Covid Zero. Isso abalou a cadeia de suprimentos da Apple e a forçou a cortar estimativas de produção. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi implementou uma série de incentivos para impulsionar a produção local.

Se a expansão agressiva de seus fornecedores continuar, a Apple poderá montar um quarto de todos os seus iPhones na Índia até 2025. Representantes da empresa americana não quiseram comentar.

Índia precisa oferecer mais

Mesmo antes dos problemas na megafábrica chinesa no ano passado, a Apple reconheceu a necessidade de diversificar sua cadeia de suprimentos e fez lobby na Índia por incentivos e pressionou os fornecedores Foxconn, Wistron e Pegatron a expandir no país. O trio, que emprega cerca de 60.000 trabalhadores na Índia, fabrica modelos que vão desde o antigo iPhone 11 até o mais recente iPhone 14 no país.

Isso ajudou a colocar a Apple no centro das ambições da Índia de se tornar um importante polo industrial global e uma alternativa à China. A Apple está entre as empresas mais exigentes do mundo em relação à fabricação de seus produtos. Sua cadeia produtiva abrange centenas de empresas em todo o mundo e emprega milhões de pessoas. Grande parte disso está na China.