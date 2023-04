Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e ação, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da série "A última coisa que ele me falou", baseado no best-seller homônimo. Já na Netflix, três estreias, incluindo o longa "The Last Kingdom: Seven Kings Must Die" e a série "Um Homem da Flórida".

A última coisa que ele me falou (Apple TV+)

A série acompanha Hannah (interpretada por Jennifer Garner), uma mulher que ao lado de sua enteada de 16 anos Bailey (papel de Angourie Rice), busca descobrir a razão do desaparecimento misterioso de seu marido. Publicado, nos Estados Unidos pela Simon & Schuster em maio de 2021, o livro "A Última Coisa que ele me Falou" tornou-se instantaneamente o best-seller número um do New York Times, permanecendo na lista por mais de um ano.

Um Homem da Flórida (Netflix)

Um ex-policial com problemas (Edgar Ramírez) volta para a Flórida para procurar a namorada de um mafioso. Só que o que era para ser um trabalho rápido se torna uma jornada alucinante por segredos familiares e uma tentativa furada de fazer o certo em um lugar totalmente errado. Do criador Donald Todd, "Um Homem da Flórida" é uma jornada caótica por um lugar ensolarado cheio de pessoas sombrias.

Marcha pela Minha Verdade: Alex Schwazer (Netflix)

O encontro entre o atleta olímpico em busca de redenção, Alex Schwazer, e um técnico símbolo do esporte limpo, Sandro Donati, desencadeia um conflito internacional que vira suas vidas de cabeça para baixo e enfraquece o sistema antidoping.

"Marcha pela Minha Verdade: Alex Schwazer" revela, de forma inédita, os bastidores de uma história complexa. Nesta série documental de quatro episódios, os protagonistas de um dos processos político-judiciais mais complicados da história do esporte italiano tentam esclarecer a verdade contando as suas versões do caso.

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die (Netflix)

Ao longo de um século, a guerra com os invasores dinamarqueses corre solta. Mas, agora, com o país praticamente unificado, a paz é iminente. O Senhor Uhtred de Bebbanburg, que comanda a Nortúmbria, é o único que ainda não cedeu seu poder. Mas a morte do Rei Eduardo ameaça essa paz, já que os dois possíveis herdeiros, Aethelstan e Aelfweard, se enfrentam pela coroa. Ao saber desse conflito, Uhtred viaja para ajudar seu antigo discípulo Aethelstan a garantir a vitória. No entanto, o jovem príncipe está sob a influência de forças sombrias e não é mais o mesmo garoto que ele conheceu. E, quando as ações de Aethelstan colocam o estilo de vida de Uhtred em risco, ele precisa decidir se vai manter a lealdade ao rei ou à sua terra natal.

Além de tudo isso, surge uma nova ameaça: o rei guerreiro Anlaf chega da Dinamarca, disposto a provocar um verdadeiro caos e usar os conflitos para conseguir o que quer. Aproveitando as controvérsias causadas pelas ações de Aethelstan nas ilhas britânicas, Anlaf forma uma grande aliança com os inimigos do rei e ameaça a ideia de unificar a Inglaterra. E quando essa aliança busca o apoio de Uhtred, ele precisa escolher entre as pessoas que mais ama e o sonho de ter um reino unido.

Maravilhosa Sra Maisel (Prime Video)

A 5ª e última temporada de Maravilhosa Sra Maisel está chegando. Antes que as cortinas se fechem, Midge coloca tudo em risco e quebra as regras para ir atrás da vida que merece, em uma aparição de fazer jus à coleção de prêmios, como Emmy, WGA e Globo de Ouro.