Remessas de PCs da Apple encolhem 40% com demanda mais fraca

As remessas de computadores pessoais da Apple caíram 40,5% no primeiro trimestre, o que marca um início de ano difícil para fabricantes de PCs que ainda lidam com um excesso de estoque não vendido.

No total, o volume de PCs enviados pelo setor encolheu 29%, para 56,9 milhões de unidades – e caiu abaixo dos níveis no início de 2019 diante da menor demanda, que havia sido impulsionada pelo trabalho remoto na pandemia, de acordo com relatório do IDC.

Entre as líderes de mercado, Lenovo e Dell Technologies registraram quedas superiores a 30%, enquanto na HP a baixa foi de 24,2%. Nenhuma marca importante foi poupada da desaceleração: a Asustek Computer, que está entre as top 5, as remessas encolheram 30,3%.

A redução dos gastos dos consumidores no último ano levou a quedas de dois dígitos nas remessas de smartphones e acúmulo de estoques entre os maiores fornecedores de chips de memória do mundo.

A Samsung Electronics, que fornece chips de memória para aparelhos portáteis, bem como desktops e laptops, disse na semana passada que vai cortar a produção de memória depois de divulgar seu menor lucro desde a crise financeira de 2009.

O declínio no mercado de PCs já é observado há vários trimestres, e uma recuperação no segundo semestre ainda é possível, disse Anurag Rana, analista da Bloomberg Intelligence. A Apple pode ser particularmente impactada por uma maior exposição ao mercado consumidor e comparações mais desafiadoras devido ao forte período no ano anterior, acrescentou.

A Apple se prepara para lançar sua próxima linha de laptops e desktops ainda neste ano, apurou a Bloomberg, incluindo um novo iMac.

Previsão de queda na receita

Durante teleconferência de resultados em fevereiro, o diretor financeiro da Apple, Luca Maestri, disse que a empresa espera que a receita do Mac caia dois dígitos no trimestre encerrado em março. Durante a mesma teleconferência, o CEO Tim Cook afirmou que, com o lançamento bem-sucedido de um produto na área de PCs no ano anterior, os números atuais de vendas do MacBook enfrentam comparações difíceis, e a empresa ainda enfrenta um ambiente econômico “desafiador”.

Um lado positivo é que a demanda mais fraca dá às empresas tempo e espaço “para fazer mudanças, já que muitas fábricas começam a explorar opções de produção fora da China”, disse o IDC no relatório. A Apple tem diversificado a geografia de sua base de fabricação gradualmente, à medida que as tensões crescentes entre os governos de Washington e Pequim ameaçam abalar sua cadeia de suprimentos cuidadosamente orquestrada.

Em relação a 2024, os pesquisadores do IDC preveem uma potencial recuperação para os fabricantes de PCs, puxada por uma combinação de hardware antigo que precisará ser substituído e retomada da economia global.