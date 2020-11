Evento da Apple nesta terça deve marcar grande mudança nos computadores

A Apple realiza mais um evento nesta terça-feira (10). Após apresentar novos iPads e Apple Watches, em setembro, e lançar o iPhone 12, em outubro, a companhia de Cupertino agora deve focar suas atenções no lançamento de uma nova linha de MacBooks, que terá como diferencial um processador da própria empresa da maçã.

A expectativa é de que a Apple apresente entre dois e três novos computadores. A agência de notícias Bloomberg aponta que a empresa esteve envolvida na fabricação de um MacBook Air, um MacBook Pro de 13 polegadas e outro MacBook Pro com 16 polegadas.

A nova linha de computadores terá chips próprios da Apple, marcando o fim da aliança da Apple com a Intel, que foram parceiras durante anos com o fornecimento dos processadores para computadores. Por ora, sabe-se apenas que os novos chipsets foram desenvolvidos com arquitetura ARM.

Além de um novo hardware, os novos computadores também devem chegar às lojas já equipados com a Big Sur, a nova versão do sistema operacional macOS. Apresentada ainda em junho, a plataforma conta com design reformulado, e traz novidades no Safari e em apps como Mensagens e Mapas.

A Apple vive um bom momento nos computadores. No balanço fiscal do terceiro trimestre deste ano, a companhia reportou faturamento de 64,7 bilhões de dólares, 1% a mais do que no ano passado. A receita com os computadores da linha Mac cresceu 28%, representando 9 bilhões de dólares do faturamento total.

Para efeito de comparação as vendas de iPhone caíram 20,7% no período, para 26,4 bilhões de dólares, ainda a maior fatia dos ganhos da Apple.