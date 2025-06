Apple pode 'ir de Nokia'? Atraso em IA e ações em queda acendem alerta no Vale do Silício

A Apple acumula uma queda de quase 20% em suas ações no ano até o momento, tornando-se a mais afetada entre as chamadas “Magníficas Sete” da tecnologia — grupo que inclui Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. O desempenho abaixo da média reflete o crescente ceticismo do mercado em relação à capacidade da empresa de manter sua liderança inovadora em meio a mudanças estruturais no setor.

Entre os principais fatores de pressão está a dependência da Apple da China para a produção de iPhones e componentes-chave. Com a escalada tarifária promovida pelo presidente Donald Trump, a empresa enfrenta incertezas sobre os custos de importação e a viabilidade da cadeia de suprimentos. Mesmo com tentativas de diversificação industrial para a Índia e Vietnã, analistas consideram que o ecossistema chinês ainda é insubstituível no curto prazo.

Além disso, a Apple está sob intensa vigilância regulatória em suas duas maiores frentes de receita fora do iPhone: a App Store e o acordo com o Google. O contrato com a gigante das buscas, que garante a definição do Google como buscador padrão nos iPhones, gera cerca de US$ 20 bilhões por ano para a Apple. No entanto, uma decisão judicial nos Estados Unidos pode proibir cláusulas de exclusividade nesse tipo de contrato, comprometendo parte significativa desse fluxo.

A UBS estima que um eventual bloqueio dessa exclusividade poderia reduzir em até US$ 10 bilhões a receita da Google e impactar diretamente a Apple, ainda que de forma indireta. O analista David Vogt, do UBS, destaca que o mercado já reage com inquietação: “Recebo ligações diárias perguntando o que acontecerá com as ações da Apple se essa decisão for confirmada.”

Outro risco crescente é a pressão da Digital Markets Act, na União Europeia, e o processo antitruste movido pela Epic Games nos EUA. Ambos os casos podem obrigar a Apple a permitir métodos alternativos de pagamento e distribuição de apps, o que pode reduzir as taxas cobradas e afetar os mais de US$ 30 bilhões em receita anual de comissões da App Store, segundo o Bank of America.

Apesar do cenário desafiador, os bancos mantêm diferentes visões sobre o futuro da empresa. O Goldman Sachs mantém a recomendação de “compra” e um preço-alvo de US$ 253, apostando na força do ecossistema da Apple e na fidelidade dos usuários. Já o Bank of America também recomenda compra, mas reduziu o preço-alvo de US$ 250 para US$ 240, citando o ambiente econômico volátil e os riscos tarifários como fatores limitantes.

A UBS, por sua vez, adota posição “neutra”, com preço-alvo de US$ 210, avaliando que o impacto das tarifas seria limitado — afetando apenas cerca de 2% do lucro anual por ação. Enquanto isso, a Morningstar classifica a ação como “justamente valorizada” e projeta crescimento anual de receita de 7% até 2029, sustentado principalmente pelo iPhone.

Mesmo com perspectivas divididas, o consenso entre analistas é de que a Apple enfrenta um ponto de inflexão crítico. A capacidade de responder rapidamente aos desafios regulatórios, geopolíticos e tecnológicos determinará se a empresa conseguirá manter sua posição dominante — ou se poderá entrar para o grupo das gigantes que perderam o protagonismo por não se reinventar a tempo.